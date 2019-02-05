لعبة فيفا 2019 تمنح صلاح وبعض رفاقه ترقيات كبيرة

على الرغم من تعادل فريق ليفربول المخيب للآمال في آخر مباراتين لعبهما فإنه لا يزال يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الأمر دفع شركة "إي أي سبورتس" الأميركية المطورة لسلسلة لعبة كرة القدم الشهيرة "فيفا" إلى منح لاعبي الفريق -وعلى رأسهم محمد صلاح- ترقية كبيرة في الإصدار الأخير للعبة فيفا 2019.



ففي مراجعتها لسمات ومزايا لاعبي فرق كرة القدم في اللعبة أدخلت الشركة تعديلات كبيرة على سمات لاعبي ليفربول اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني 2019، وتاليا أبرز تلك التعديلات:

محمد صلاح

يحتل النجم المصري حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بتسجيله 16 هدفا في 25 ظهورا له في الدوري هذا الموسم.



وبحسب موقع إيكو، فإن صلاح كان في حالة جيدة مؤخرا بتسجيله ستة أهداف في آخر ثماني مباريات لعبها في الدوري.

ولهذا فإن شركة "إي أي سبورتس" منحت صلاح ترقية كبيرة في لعبة فيفا 19، حيث رفعت تقييمه العام من 88 نقطة إلى 89، كما رفعت إمكانياته من 89 نقطة إلى 90.

وتاليا تفصيل السمات: دقة تمريرات صلاح الطويلة ارتفعت من 72 إلى 74، وتموضعه في الملعب ارتفع من 90 إلى 92، وردود أفعاله ارتفعت من 91 إلى 92، وتمريراته القصيرة من 82 إلى 83، وقوة التسديدة من 77 إلى 80، وبصيرته في الملعب من 82 إلى 84، وركلاته الطويلة من 73 إلى 76.

فيرجل فان دايك

