لعبة فيفا 2019 تمنح صلاح وبعض رفاقه ترقيات كبيرة
على الرغم من تعادل فريق ليفربول المخيب للآمال في آخر مباراتين لعبهما فإنه لا يزال يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الأمر دفع شركة "إي أي سبورتس" الأميركية المطورة لسلسلة لعبة كرة القدم الشهيرة "فيفا" إلى منح لاعبي الفريق -وعلى رأسهم محمد صلاح- ترقية كبيرة في الإصدار الأخير للعبة فيفا 2019.
ففي مراجعتها لسمات ومزايا لاعبي فرق كرة القدم في اللعبة أدخلت الشركة تعديلات كبيرة على سمات لاعبي ليفربول اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني 2019، وتاليا أبرز تلك التعديلات:
محمد صلاح
يحتل النجم المصري حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بتسجيله 16 هدفا في 25 ظهورا له في الدوري هذا الموسم.
وبحسب موقع إيكو، فإن صلاح كان في حالة جيدة مؤخرا بتسجيله ستة أهداف في آخر ثماني مباريات لعبها في الدوري.
ولهذا فإن شركة "إي أي سبورتس" منحت صلاح ترقية كبيرة في لعبة فيفا 19، حيث رفعت تقييمه العام من 88 نقطة إلى 89، كما رفعت إمكانياته من 89 نقطة إلى 90.
وتاليا تفصيل السمات: دقة تمريرات صلاح الطويلة ارتفعت من 72 إلى 74، وتموضعه في الملعب ارتفع من 90 إلى 92، وردود أفعاله ارتفعت من 91 إلى 92، وتمريراته القصيرة من 82 إلى 83، وقوة التسديدة من 77 إلى 80، وبصيرته في الملعب من 82 إلى 84، وركلاته الطويلة من 73 إلى 76.
فيرجل فان دايك
|فان دايك بعد حصوله على جائزة "إي أي سبورتس" للاعب الشهر عن ديسمبر/كانون الأول 2018 (غيتي)
كان فان دايك سدا ضخما في دفاع ليفربول هذا الموسم، ويعد تنظيمه وقراءته للمباراة وتموضعه الدفاعي من الأسباب الرئيسية التي جعلت ليفربول يتربع على قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانعكس هذا الأمر في لعبة فيفا 19، حيث منحت شركة "إي أي سبورتس" دفعة هائلة لسماته في اللعبة فتم ترقية تقييمه العام من 87 إلى 88، في حين ارتفعت إمكانياته أيضا من 89 إلى 90.
كما تم ترقية سماته الفردية بما في ذلك السيطرة على الكرة التي ارتفع تقييمها من 74 إلى 76، والهدوء أو رباطة الجأش من 86 إلى 87، والاعتراض من 86 إلى 88، والدقة من 88 إلى 90، وردود أفعاله من 85 إلى 87، والقدرة على التحمل من 71 إلى 77 وبصيرته في الملعب من 59 إلى 60.
أليسون
لم يتلق ليفربول سوى 15 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم أقل من أي فريق آخر، وأليسون هو أحد الأسباب الرئيسة وراء هذا السجل الممتاز، وقد انعكس ذلك على سماته في لعبة فيفا 19 التي ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث زاد التقييم العام للحارس البرازيلي من 86 إلى 87.
كما حصلت سماته الفردية على ترقية كبيرة أيضا بما في ذلك تعامله مع الكرة الذي ارتفع من 87 إلى 82، وركلاته التي ارتفع تقييمها من 86 إلى 87، وتموضعه أمام المرمى الذي ارتفع من 85 إلى 87، وسرعة استجاباته التي ارتفعت من 88 إلى 89، وردود أفعاله التي ارتفعت من 84 إلى 86.
أندي روبرتسون
الأداء الرائع الذي ظهر به اللاعب الأسكتلندي هذا الموسم جعلت منه أحد الأسماء الأولى في قائمة لاعبي المدرب جورغن كلوب، وبرز روبرتسون بمعدل نشاطه ولعبه الجماعي ومهارته الفنية، ونتيجة لذلك منحته شركة "إي أي سبورتس" ترقية جيدة، حيث رفعت تقييمه العام من 82 إلى 83 كما زادت إمكانياته من 87 إلى 88.
كما حصل روبرتسون على ترقية في بعض سماته الفردية، حيث ارتفعت قوة قفزته من 59 إلى 62، ودقته من 80 إلى 81، وردود أفعاله من 81 إلى 83، وقدرة تحمله من 91 إلى 93.