هل تملك أكثر من ألف صورة على فليكر؟ صورك الأقدم ستُحذف

بدأت شركة فليكر تنفيذ وعيدها الذي أطلقته العام الماضي، عندما أعلنت أنها ستتيح للمستخدمين تخزينا مجانا حتى ألف صورة في حسابهم على منصتها، وأنها ستحذف الصور الأقدم إذا زاد العدد على ألف صورة.

فعندما انتقلت ملكية شركة فليكر للتخزين السحابي للصور في 2018 من ياهو إلى شركة "سمغمغ" (SmugMug)، أعلنت الأخيرة أنها تريد جعل فليكر "وثيقة الصلة" مرة أخرى، وكان هذا يعني أن تغييرا قادما سيحصل، ويبدو أن الوقت هو هذا اليوم الخامس من فبراير/شباط.

وكانت الشركة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أنها تريد بدء سياسة الحسابات المتدرجة، وهي حساب فليكر المجاني، وحساب فليكر الاحترافي (Flickr Pro)، ويكلف الاشتراك به خمسين دولارا سنويا.

وكانت فليكر تتيح في السابق للمستخدمين مساحة تخزين مجانية هائلة تبلغ تيرابايتا واحدا، لكن الحساب المجاني الجديد تم تقييده بألف صورة، وفقا لسياسة جديدة سرى مفعولها اعتبارا من الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأبلغت الشركة المستخدمين أن أصحاب حسابات فليكر المجانية الذين يملكون أكثر من ألف صورة محفوظة على المنصة سيخاطرون بحذف صورهم الأقدم بعد تاريخ الخامس من فبراير/شباط الجاري. وكانت الشركة تذكر المستخدمين بهذا الأمر من فترة لأخرى، لهذا لم يكن هذا القرار مفاجئا.

لكن المشكلة -بحسب موقع مشابل المعني بشؤون التقنية- تكمن في مستخدمي فليكر المحترفين السابقين، الذي يملكون أكثر بكثير من مجرد ألف صورة على منصة تخزين الصور الشهيرة، ويذكر الموقع أن أحد محرريه يملك أكثر من 150 ألف صورة على فليكر.

وفي حين أن الإجابة سهلة عن سؤال بشأن المكان الذي سيتم نقل كل تلك الصور إليه، كأن يكون قرصا صلبا محليا أو خدمة تخزين سحابي مدفوعة الثمن، أو حتى الاشتراك بخدمة فليكر برو؛ فإن عملية تنزيل كل تلك الصور الإضافية ليست مهمة يسيرة.

وتقيد الخدمة المستخدمين بتنزيل خمسمئة صورة كحد أقصى دفعة واحدة في كل مرة، كما يتاح لهم تنزيل ألبوم صور واحد في كل مرة. إلى جانب أن هذه العملية متعددة الخطوات، فعندما يختار المستخدم الصور، فسيتم تجميعها في ملف مضغوط في صندوق الوارد بحساب فليكر الخاص به ومن ثم يتوجب عليه تنزيل وحفظ هذا الملف.