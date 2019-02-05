احذر.. احتيال عن طريق واتساب يستهدف العائلة والأصدقاء

حذرت جهات أمنية عدة في بريطانيا مستخدمي تطبيق واتساب من عملية احتيال خطيرة قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم واستخدامها لسرقة حسابات وأموال أصدقائهم.

وتتمثل الخدعة باستيلاء أحد القراصنة على حساب واتساب والطلب من الأصدقاء إرسال رمز التعريف الخاص بهم على الواتساب -وهو الرقم الذي ترسله واتساب عند القيام بتعريف الحساب لأول مرة- وعند الحصول على هذا الرقم يمكن للهاكر سرقة حسابك بسهولة.

كما يمكن عن طريق هذه الثغرة أن يخدع القراصنة أصدقاءك فيحصلوا على حساباتهم بل وأموال (عن طريق خاصية تحويل الأموال التي يتيحها واتساب).

ووفقا للتحذير الذي أطلقته شركة مكافي المتخصصة في الأمن الإلكتروني، فإن 46% من البريطانيين تعرضوا أو يعرفون أشخاصا تعرضوا للاختراق وفقدوا أموالا نتيجة ذلك النوع من الاختراقات.

كما ذكرت مجلة سترايت تايمز أن عشرة مستخدمين من سنغافورة خسروا أموالا عن طريق هذه الخدعة، لذا تشدد الشركة الأمنية على ضرورة التحقق من الرسائل المشبوهة التي تطلب معلومات سرية أو خاصة حتى لو كانت من الأقارب والأصدقاء.