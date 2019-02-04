واتساب يتيح لك إخفاء محادثاتك ببصمة الوجه أو الأصبع

أضافت شركة واتساب تحديثا جديدا للنسخة الخاصة بنظام التشغيل "آي أو إس"؛ وتتيح للمستخدمين إخفاء محادثاتهم بشكل فوري باستخدام هوية الوجه أو بصمة الأصبع.

فقد أصبح تطبيق المراسلة -المملوك لفيسبوك- يتيح لك الآن إضافة طبقة حماية بيومترية (حيوية) باستخدام تقنية هوية الوجه الخاصة بآبل في حال كنت تملك أحد نماذج آيفون إكس، أو بصمة الأصبع، التي تم طرحها للمستخدمين في 2013.

ويمكنك تفعيلها بالتوجه إلى "الإعدادات"، ثم "الحساب"، ثم "الخصوصية"، وتفعيل الخيارات الموجودة في "قفل الشاشة".

ويمكن لهذه الخيارات قفل التطبيق نفسه، وليس محادثات بعينها. وستظل تنبيهات واتساب تظهر، ويمكنك القيام بردود سريعة ضمن نظام التشغيل دون إثبات الهوية.

وبحسب موقع "سي نت" المعني بشؤون التقنية، فإن واتساب لم تستجب على الفور لطلب تقديم معلومات بشأن أي خيار أمني جديد مشابه لنسخة أندرويد من التطبيق.

وكانت فيسبوك قالت الشهر الماضي إنها تخطط لدمج البنية التحتية لخدمات المراسلة الثلاث (ماسنجر وواتساب وإنستغرام)، بحيث يتمكن مستخدمو أحد تلك المنصات من التواصل بسلاسة مع مستخدمي المنصات الأخرى، مع الحفاظ على التطبيقات منفصلة.