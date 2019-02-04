تسريب ميزة أخرى بهاتف غلاكسي إس10

من المتوقع أن تكشف شركة سامسونغ عن هاتف غلاكسي إس10 خلال مؤتمر الجوال العالمي الذي سينطلق في مدينة برشلونة الإسبانية في 20 فبراير/شباط الجاري، واستكمالا للتسريبات العديدة التي كشفت معظم مزايا هذا الهاتف سيكشف موقع سي نت المعني بشؤون التقنية عن ميزة جديدة.

ويقول الموقع إن قاعدة بيانات اعتماد لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية أظهرت أن سلسلة هواتف غلاكسي إس 10 ستدعم على الأرجح معيار واي-فاي الأحدث الذي يتميز بأنه أكثر توفيرا للطاقة وأسرع وأكثر أمانا والذي يعرف باسم "802.11ax أو واي-فاي 6".

وقد أشير إلى هواتف سامسونغ في قاعدة البيانات التي رصدها موقع درويد لايف بالأسماء "A3LSMG975U"، و"A3LSMG973U"، و"A3LSMG970U".

ومع اقترابنا من موعد انطلاق مؤتمر الجوال العالمي فإنه ليس مستغربا توالي التسريبات المتعلقة بمواصفات هواتف سامسونغ الجديدة التي ستحمل -حسب التقارير- الأسماء: غلاكسي إس10، وغلاكسي إس10 إي، وغلاكسي إس10 بلس.

وتحظى تقنية 5جي بكامل الاهتمام بوصفها حل الجيل التالي من اتصالات النطاق السريع، لكن العديد من المستخدمين لا يزالون يتصلون بالشبكة اللاسلكية واي-فاي من المنزل أو المكتب، لهذا فإن الميزة الجديدة التي كشفت عنها قاعدة البيانات تعتبر تطورا مرحبا به، وفقا لموقع سي نت.

في المقابل، فإن ذلك يعني أنه يتوجب تحديث برمجيات "firmware" جميع أنظمة نقاط الاتصال كي تستفيد من المواصفات الجديدة لتقنية واي-فاي 6، هذا إذا توفر تحديث في الأساس.