 تطبيق جيميل الجديد يكافح رسائل التصيد
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تطبيق جيميل الجديد يكافح رسائل التصيد

مزايا التطبيق لا تقتصر على التصميم الجديد بل تحذير المستخدم من رسائل تصيد البيانات (غيتي)
مزايا التطبيق لا تقتصر على التصميم الجديد بل تحذير المستخدم من رسائل تصيد البيانات (غيتي)

أعلنت غوغل عن إطلاق إصدار جديد من تطبيق البريد الإلكتروني جيميل للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد وأبل "آي أو أس".

وأوضحت الشركة الأميركية أن مزايا التطبيق لا تقتصر على التصميم الجديد المتوفر بتطبيقات غوغل الأخرى، ولكنه يقوم أيضا بتحذير المستخدم من رسائل تصيد البيانات في صندوق الوارد عن طريق إرشادات كثيرة.

كما يوفر الإصدار الجديد إمكانية استدعاء المرفقات مثل الصور مباشرة من صندوق الوارد، دون الحاجة لفتح الرسالة الإلكترونية أو حتى الاضطرار لتمرير الرسالة، وإذا كان المستخدم يعتمد على البريد الإلكتروني للأغراض الخاصة والأعمال فإنه سيتمكن من التنقل بين العالمين بشكل أسرع داخل التطبيق.

وتستند عادة هجمات التصيّد إلى محاولة الحصول على المعلومات الخاصة بالمستخدمين عن طريق دفعهم للنقر على روابط مواقع ويب زائفة ضمن رسائل إلكترونية تبدو كأنها مرسلة من شركات موثوقة أو مؤسسات مالية وحكومية كالبنوك.

المصدر : الألمانية
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