ستطرح واحدا في الصيف.. موتورولا تنضم إلى قافلة الهواتف القابلة للطي

تخطط موتورولا -التابعة لشركة الإلكترونيات الصينية العملاقة "لينوفو"- لبيع هاتف قابل للطي في الصيف القادم، وفقا لشخص على اطلاع على خطط الشركة، حسب ما ذكره موقع "سي.نت" المعني بشؤون التقنية.

ونقل الموقع عن هذا الشخص قوله إن التصميم لن يكون مماثلا لهاتف "سامسونغ غلاكسي فولد" الذي كشفت عنه قبل أيام، أو هاتف "هواوي مايت إكس" الذي عرضته خلال مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة الأحد الماضي.

ومن المرجح أن يكون الجهاز إحياء لعلامة "رازر" التي ذكرت "وول ستريت جورنال" أنه سيعود بسعر يبلغ 1500 دولار. كما أكد موقع "إنغادجيت" المعني بشؤون التقنية أمس الأربعاء طرح مثل هذا الهاتف.

وموعد طرحه في الصيف سيضعه مباشرة بين تاريخ إطلاق "غلاكسي فولد" المقرر يوم 26 أبريل/نيسان المقبل ، وتاريخ إطلاق "مايت إكس" منتصف العام الجاري، وسيسلط الضوء على الاتجاه المتنامي للهواتف القابلة للطي.

وكان هاتفا سامسونغ وهواوي قد ولّدا الكثير من الضجيج وأصبحا محور الحديث في مؤتمر الجوال العالمي، في وقت بدأ يتراجع فيه الاهتمام بالهواتف الذكية.

وعلى خلاف هاتفي "غلاكسي فولد" و"مايت إكس" اللذين يُفتحان كالكتاب ليتحولا إلى لوحي بشاشة كبيرة، فإن تصميم "رازر" الذي يستند إلى مخططات من براءة اختراع اكتشفتها مدونة "91 موبايلز"، ينقلب إلى جهاز أصغر مثل هاتف "رازر" الأصلي.

ولهذا التصميم بعض المزايا، بما في ذلك حماية الشاشة بمجرد طيها. وإذا كان يحاكي الهاتف الأصلي فسيكون حجمه أصغر بكثير أيضا مقارنة بجهازي سامسونغ وهواوي.

يذكر أن هاتف "رازر" الأصلي كان إحدى العلامات التجارية الأكثر شهرة، وساعد في دفع نجاح موتورولا لسنوات خلال العصر الذهبي للهاتف القلاب. وكان أحد أكثر الهواتف نجاحا في التاريخ وفقا لموقع "سي.نت"، حيث باع أكثر من خمسين مليون وحدة في أول عامين على طرحه.

لكن موتورولا لم تستطع الاستفادة من نجاح "رازر"، وتراجعت مع انتقال الصناعة إلى هواتف أكثر تعقيدا. واشترت غوغل الشركة عام 2012، ثم باعتها بعد عامين لشركة لينوفو.

والآن، أمام لينوفو فرصة لإعادة تنشيط علامة موتورولا التجارية مع هاتف "رازر" مرة أخرى.