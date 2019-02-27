وفق "تومز غايد".. أفضل منتجات مؤتمر الجوال العالمي 2019

أفضل هاتف ذكي: هواوي مايت إكس

هاتف قابل للطي بقياس 8 بوصات عندما يكون مفتوحا، وبشاشتين أمامية بقياس 6.6 بوصات وخلفية بقياس 6.4 بوصات عندما يكون مطويا، ويملك نظام تصوير من ثلاث كاميرات ويدعم اتصالات الجيل الخامس.

الثمن: 2600 دولار.

هواوي تطرح هاتفها القابل للطي بسعر 2600 دولار (غيتي)

أفضل منتج 5جي: إتش تي سي 5جي هاب

يستطيع مشاركة إشارته 5جي مع عشرين جهازا، ويملك شاشة بقياس خمس بوصات. ويعمل بنظام أندرويد 9، ويملك معالج سنابدراغون 855، ويضم ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايتات، وبطارية بسعة 7660 ميلي أمبير، ويدعم إمكانية بث الخدمات والألعاب، ويملك مكبرات صوت وميكروفون؛ مما يحوله إلى جهاز ذكي، مثل غوغل هوم أو أمازون إيكو شو ،ولكن بقدرة اتصالات 5جي.

الثمن: غير معلن بعد.

أفضل جهاز قابل للارتداء: هولولينس 2

نظارة واقع معزز مصممة للشركات والمؤسسات للاستفادة منها في العديد من المهام، مثل تجميع الآلات في المصنع أو تحديد أعطال الماكينات، وحتى المساعدة في إجراء العمليات الجراحية. هذه النسخة أخف وزنا وأكثر راحة عند الارتداء من سابقتها، وتملك مجال رؤية أوسع، ومستشعرات لتتبع حركة العينين.

الثمن: 3500 دولار.

مايكروسوفت تطرح الجيل الثاني من نظارتها هولولينس مقابل 3500 دولار (مايكروسوفت)

أفضل هاتف منخفض الثمن: نوكيا 4.2

يأتي بتصميم أنيق يدمج الألمونيوم مع البلاستيك، ويعمل بمعالج سنابدراغون 439، ويملك ذاكرة بحجم 3 غيغابايتات، ويأتي مع ضمان تحديث برامجه لمدة عامين، ويدعم ميزة فك القفل بهوية الوجه ثنائية الأبعاد، ويملك كاميرتين خلفيتين تدعمان تأثير البوكيه، وزرا على جانبه مخصصا لاستدعاء مساعد غوغل الذكي.

الثمن: 199 دولارا.

تطرح شركة إتش إم دي تطرح هاتف نوكيا 4.2 بسعر 199 دولارا (رويترز)

أفضل هاتف من الفئة المتوسطة: شياومي مي 9

يملك الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسلا وكاميرتين ثانويتين؛ واحدة للتصوير البعيد بدقة 12 ميغابكسلا، وقدرة تقريب بصري 2إكس، وأخرى ذات زاوية تصوير عريض جدا بدقة 16 ميغابكسلا، إلى جانب وجود كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل.

يأتي الهاتف بشاشة أموليد بقياس 6.4 بوصات، ومعالج سنابدراغون 855، ويدعم الشحن اللاسلكي، ويملك ذاكرة حتى 8 غيغابايتات، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايتا، ورغم مواصفاته الفائقة فإنه صُنّف من الفئة المتوسطة بسبب ثمنه فقط، مما يجعله تهديدا مباشرا لهواتف الفئة العليا.

الثمن: 500 دولار.

شياومي مي 9 هاتف بمواصفات من الفئة العليا لكن سعره من الفئة المتوسطة (رويترز)

أفضل حاسوب محمول: هواوي مايتبوك إكس برو

يأتي الحاسوب بجسم من الألمونيوم، وبإطارات رقيقة حول شاشة بقياس 13.9 بوصة، ولوحة مفاتيح مريحة، ويعمل بمعالج إنتل الجيل الثامن من فئة ويسكي لايك كور آي5، أو كور آي7، كما يأتي ببطاقة رسوميات مخصصة في النموذج كور آي5 من نوع إنفيديا جيفورس إم إكس 250 تملك ذاكرة بحجم غيغابايتين.

ويملك الحاسوب ذاكرة (رام) بحجم 8 أو 16 غيغابايتا، وقرص صلب من فئة الحالة المصمتة (إس إس دي) بحجم 256 أو 512 غيغابايتا، وبطارية تدوم حتى 12 ساعة.

الثمن: يبدأ من 1800 دولار.

ثمن حاسوب هواوي الجديد يبدأ من 1800 دولار (رويترز)

أفضل ابتكار: كاميرا هاتف إل جي جي8 ثينك

ربما لا يكون هاتف إل جي "جي8 ثينك" أفضل هاتف، لكن حزم كاميراته الأمامية بتقنية استشعار العمق وتخطيط المسافات والتصوير ثلاثي الأبعاد عالي الدقة التي تدعى "تايم أوف فلايت" (Time of Flight)؛ جعلت منها الشركة أحد أكثر المنتجات إثارة للاهتمام في 2019.

يستخدم الهاتف مستشعلار "توف" (ToF) من شركة إنفينيون لتشغيل ميزتين حديثتين: الأولى "هوية اليد" (Hand ID)، التي تقرأ أنماط الوريد في راحة يدك لفك قفل الجهاز، وميزة "الحركة الهوائية" (Air Motion) التي تستخدم حركات اليد للتحكم في الجهاز.

أما المواصفات الأخرى فهي: معالج سنابدراغون 855، وشاشة أوليد بقياس 6.1 بوصات، وذاكرة (رام) بحجم 6 غيغابايتات، وسعة تخزين بحجم 128 غيغابايتا، بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 و16 ميغابكسلا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسلات، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

الثمن: لم يحدد بعد.

هاتف إل جي يتفرد بكاميرته الأمامية التي تعتمد تقنية "توف" (ToF) لاستشعار العمق وتخطيط المسافات والتصوير ثلاثي الأبعاد (إل جي)

أفضل هاتف كاميرا: نوكيا 9 بيور فيو

في الوقت الذي انكب فيه أغلب مصنعي الهواتف الذكية على رفع عدد الميغابكسلات في كاميرات هواتفهم، أو الحصول على أكبر قدرة تقريب بصري؛ فإن شركة إتش إم دي اتخذت مع هاتف نوكيا 9 مسلكا آخر، فعمدت إلى استخدام خمس كاميرات في الجهة الخلفية من هاتفها، كل واحدة بدقة 12 ميغاكسلا، وثلاث منها تصور بالأبيض والأسود، واثنتان تصوران بالألوان، وتسهم كل الكاميرات في الحصول على أفضل صورة ممكنة ذات تفاصيل مذهلة.

مزايا الهاتف الأخرى: شاشة بقياس 5.99 بوصات، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسلا، ومعالج سنابدراغون 845، وذاكرة (رام) بحجم 6 غيغابايتات، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايتا، وبطارية بسعة 3320 ميلي أمبير.

الثمن: 699 دولارا.

هاتف نوكيا 9 يركز على جودة التصوير ودقة التفاصيل أكثر من اهتمامه بالتقريب البصري وعدد الميغابكسلات (رويترز)

أفضل ملحقات: شاشة لينوفو ثينك فيجن إم14

شاشة متنقلة تزن 590 غراما، بقياس 14 بوصة بدقة 1920×1080 بكسلا، مع مسند سفلي لنصب الشاشة، وغطاء صلب منزلق من الجنب لحماية الزجاج، ومنافذ يو إس بي-سي إلى جانبي الشاشة، ومسند قابل للتعديل للتحكم في ارتفاع الشاشة.

الثمن: 250 دولارا .