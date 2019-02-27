اكتشاف مغناطيس قد يحسن تخزين بيانات الحاسوب

عبد الحكيم محمود

اكتشف فريق من علماء الفيزياء في جامعة نيويورك نوعا جديدا من المغناطيس قد يؤدي إلى تحسين أداة تقنيات تخزين البيانات في الحواسيب.

وقال بيان الجامعة إن المغناطيس أطلق علية "مغناطيس السينغليت" (singlet-based magnet) وهو يختلف عن نوع المغناطيس التقليدي في مكوناته الصغيرة التي تشكل مجالا مغناطيسياَ قويا.

كما أن هذا النوع الجديد يتميز بامتلاكه القدرة على الانتقال بين الحالة المغناطيسية واللا مغناطيسية بشكل سريع وسلس مع السرعات المختلفة في الأجهزة، وهي ميزة يمكن أن تدعم تقنية تخزين البيانات في الحواسيب بشكل جيد، بالإضافة إلى ميزة توفير الطاقة أثناء الانتقال بين الحالات الممغنطة.

ولعل هذه الميزات هي ما جعلت العلماء متفائلين بهذا النوع من المغناطيسيات التي اعتبروها بمثابة نموذج واعد لتعزيز أداء تقنيات تخزين البيانات.

وقال د. أندرو راي الأستاذ المساعد الذي قاد فريق البحث في بيان الجامعة "لقد تمكنا من اكتشاف هذا المغناطيس الجديد داخل مركب من اليورانيوم والأنتيمون يعرف بـ USB2، وهو يحتوي على حقول تخرج من مجالها وتنتهي بالمجال نفسه مما يؤدي إلى قوة غير مستقرة، ولكنها تتمتع بمرونة أكبر من نظيراتها التقليدية".