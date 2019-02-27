 آبل تعلن الصور العشر الفائزة بجائزتها للتصوير بآيفون
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آبل تعلن الصور العشر الفائزة بجائزتها للتصوير بآيفون

أعلنت آبل عن الصور الفائزة بمسابقة "شوت أون آيفون" التي أطلقتها نهاية يناير/كانون الثاني (الفرنسية)
أعلنت آبل عن الصور الفائزة بمسابقة "شوت أون آيفون" التي أطلقتها نهاية يناير/كانون الثاني (الفرنسية)
أعلنت آبل عن الصور الفائزة في مسابقة "شوت أون آيفون" (صور بآيفون) التي أطلقتها نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

واختيرت اللقطات من قبل لجنة حكام تضم المصور أوستن مان وفيل شيلر مصور الشركة. والتقطت الصور مجموعة متنوعة من طرازات آيفون شملت آيفون 7 وحتى آيفون أكس أس ماكس.

وفازت الصور بالمراكز من واحد لعشرة على التوالي المقدمة من قبل كل من أليكس جيانغ وبليك مارفن ودارين سوه ونيكيتا ياروش ودينا الفاسي وإليزابيث سكاروت وأندرو غريسوولد وبرنارد أنتولين وليدي دارماوان وروبرت غلاسر.

اللقطات تضم مجموعة متنوعة من المواضيع التي تشمل العمارة والحيوانات والناس والانعكاسات الكلية.

من المؤكد أن بعضها تبدو مثيرة كخلفية سطح مكتب لحاسوب ماك أو خلفية شاشة آيفون، ولكن لا توجد أي وعود من آبل بأن هذه الصور سيتم تضمينها ببرامجها.

 

المصدر : مواقع إلكترونية
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