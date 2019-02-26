مزود بخمس كاميرات.. نوكيا تطرح هاتفا يثير رعب بعض المستخدمين

كشفت شركة نوكيا رسميا -على هامش مؤتمر الجوال العالمي المنعقد حاليا في مدينة برشلونة الإسبانية- عن هاتفها المنتظر "نوكيا9 بيور فيو"، والمزود بكاميرا أساسية بخمس عدسات.

وتستهدف الشركة الفنلندية بهاتفها الجديد عشاق التصوير الاحترافي، وذلك عن طريق تزويده بكاميرا فريدة مع خمس عدسات، لديها القدرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة الخافتة.

وتأتي الكاميرات الخمس كلها بدقة 12 ميغابيكسلا، منها اثنتان مسؤولتان عن التصوير الملون، وثلاث للتصوير أحادي اللون، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة عشرين ميغابيكسلا.

كما زود الهاتف بشاشة أوليد بقياس 5.9 بوصات، وبدقة عرض "كيو أتش دي بلس"، ومعالج "سنابدراغون 845" وبطارية بسعة 3200 ميللي أمبير، وهيكل محمي من الماء والغبار، وفق معايير "IP67" العالمية.

ولاقى الهاتف ترحيبا كبيرا عند عرضه، إلا أن ردود فعل البعض على مواقع التواصل كانت صادمة، حيث أبدى العديد من المشاهدين خوفهم من تصميم الهاتف، الذي يحوي عدة ثقوب، وذلك لا يناسب المصابين برهاب الثقوب، أو ما يعرف "بالتريبوفويبا".

فقد تساءل أحد المستخدمين عما إذا كان هذا التصميم يثير الأشخاص الذين لديهم خوف من الثقوب؟

Isn't the new Nokia 9 Pureview basically a trigger for people with Trypophobia? pic.twitter.com/2JP12iqKTT — FluffyMatt | Matt Stephens (@F1uffyMatt) February 25, 2019

وقال آخر إن الجهاز لا يصلح لمن يعانون من رهاب الثقوب "تريبوفوبيا".

ورهاب الثقوب هو الخوف من مشاهدة الأشياء التي تحتوي على ثقوب صغيرة مثل ثقوب الإسفنج أو ثقوب بيوت العسل وغيرها من الأجسام التي تحوي ثقوبا صغيرة.