الأول من نوعه.. سوني إكسبريا 1 هاتف فائق الطول بشاشة 4كي

مع إطلاق الشركات المصنعة للهواتف الذكية أحدث ما في جعبتها من هواتف على هامش مؤتمر الجوال العالمي (MWC2019)، تحاول شركة سوني اليابانية التميز عن الآخرين، وذلك بالكشف عن هاتف طويل جدا ذي شاشة سينمائية بدقة 4كي، يحمل اسم "إكسبريا 1".



يأتي الهاتف الجديد بمعدل طول إلى عرض يبلغ 21:9، ويعد بمثابة الخلَف لهاتف الشركة إكسبريا إكس زد3 الذي أطلقته الخريف الماضي. لكن، كما هو واضح من اسمه، فإن سوني تنظر إليه باعتباره فرصة لانطلاقة جديدة في مجال الهواتف المتنقلة، تبدأ بتصميم جديد يتركز حول شاشة طويلة جدا.

وليس هذا الهاتف وحده الذي يأتي بشاشة فائقة الطول، فقد كشفت الشركة أيضا عن هاتفين أرخص ثمنا: هما إكسبريا 10 وإكسبريا 10 "بلص"، يأتيان أيضا بشاشة ذات معدل طول إلى عرض يبلغ 21:9.

أما الشاشة -في حد ذاتها- فهي من نوع أموليد بدقة 4كي، وتدعم تقنية المدى الديناميكي العالي (إتش دي آر)، وهي الأولى من نوعها في الهواتف الذكية، وفقا لموقع "ذا فيرج" المعني بشؤون التقنية، وتأتي بقياس 6.5 بوصات. وبالطبع هناك العديد من الهواتف بهذا القياس، لكن إكسبريا 1 يعد أطولها جميعا.

لم تستخدم سوني شقا في أعلى الشاشة لاحتضان الكاميرا الأمامية، لكن يوجد إطار علوي، وبأخذ هذا بعين الاعتبار فإن طول هاتف إكسبريا 1 يبلغ 6.57 بوصات.

سوني "إكسبريا 10 بلص" يحمل نفس قياس شاشة إكسبريا 1 فائقة الطول (رويترز)

ما فائدة هاتف بمثل هذا الطول؟

لدى سوني بعض الإجابات؛ فهي تقول إن الكثير من محتوى هواتفنا يميل إلى أشياء تُعرض بشكل قائمة طولية، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتغذيات إنستغرام، وغيرها، وشاشة أطول تعني أنك تستطيع قراءة واستعراض مواد أكثر دفعة واحدة.

كما تؤكد سوني تعدد المهام، مع فكرة استخدام تطبيق في النصف العلوي من الشاشة (مثل تطبيق الخرائط) مع إمكانية استخدام تطبيق ثان في النصف السفلي، والذي كان سيظهر بحجم كامل في هاتف أصغر حجما.

أما السبب الثالث فيتعلق بمشاهدة الفيديوهات والألعاب، وذلك أن العديد من الأفلام تصور بقياسات سينمائية طويلة، الأمر الذي يجعلها تبدو أفضل على الشاشات الأطول. لكن المحتوى الذي يميل المستخدمون إلى مشاهدته، مثل يوتيوب، لا يُسجل بقياسات طويلة؛ مما يعني ظهور شريطين أسودين كبيرين على جانبي الشاشة، وفقا لموقع ذا فيرج.