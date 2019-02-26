يعمل 50 يوما.. إنرجايزر تطرح هاتفا ذكيا في ثوب بطارية ضخمة





وتوفر بطارية "إنرجايزر باور ماكس بي 18ك بوب" أعلى سعة بطارية على الإطلاق على هاتف ذكي، وتضمن العمل لأسابيع على شحنة واحدة. كشفت شركة إنرجايزر الشهيرة في إنتاج البطاريات -على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال بمدينة برشلونة الإسبانية- عن هاتف مدمج في بطارية بسعة هائلة تصل إلى 18 ألف ميلي أمبير.وتوفر بطارية "إنرجايزر باور ماكس بي 18ك بوب" أعلى سعة بطارية على الإطلاق على هاتف ذكي، وتضمن العمل لأسابيع على شحنة واحدة.

والحقيقة أنه لا يمكن التمييز إن كان "بي 18 ك بوب" بطارية أو هاتف؛ فهذه الوحدة الضخمة -التي يبلغ سمكها 18 مم- يمكن اعتبارها من الناحية التقنية بطارية مزودة بهاتف.

وتقول شركة "أفينير" الفرنسية صاحبة العلامة التجارية لإنرجايزر إن هاتف هذه البطارية يمكنه العمل أسبوعا كاملا بشكل متواصل، أو لمدة 48 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديو المستمر.

ويملك هاتف البطارية شاشة "إل سي دي" بقياس 6.2 بوصات بدقة 1440X2160 بيكسلا دون حواف، وخمس كاميرات من ضمنها كاميرا أمامية مزدوجة تخرج من الحافة العلوية للوحدة بدقة 2 و16 بيكسلا.

ويعمل هاتف البطارية بمعالج "هيليو بي 70" من "ميديا تيك"، وذاكرة وصول عشوائي سعة ست غيغابايتات، وذاكرة تخزين 128 غيغابايتا ونظام تشغيل أندرويد 9.

ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 18 واطا، ويمكن استخدام هذه الوحدة كبنك طاقة لشحن الهواتف والملحقات الأخرى، مثل سماعات الرأس والحواسيب اللوحية، التي يمكن وصلها بالبطارية عن طريق منفذ يو أس بي-سي الموجود أسفل الوحدة.

وتعتزم الشركة طرح البطارية الهاتف للبيع في يونيو/حزيران المقبل بتكلفة تصل إلى 680 دولارا.