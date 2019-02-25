شياومي تتحدى الهواتف الذكية أم كاميرات التصوير؟

أعلنت شركة شياومي الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي "أم آي 9" (Mi 9) الجديد بكاميرا ثلاثية العدسات تضم مستشعر سوني قياس نصف بوصة وتعمل بدقة 48 ميغابيكسلا.

وتتميز هذه العدسة بوجود فتحة إغلاق بمقدار "أف/1.75"، إلى جانب عدسة تقريب بدقة 12 ميغابيكسلا وفتحة إغلاق "أف/2.2"، والعدسة الثالثة واسعة الزاوية بمقدار 117 درجة تعمل بدقة 16 ميغابيكسلا مع فتحة عدسة "أف/2.2"، التي تتيح للمصور الاقتراب من موضوعات التصوير حتى مسافة 4 سم والتقاط صور ماكرو، كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسلا.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة أومليد قياس 6.39 بوصات وبدقة وضوح 2340X1080 بيكسلا محمية بطبقة زجاج غوريللا غلاس 6. كما تجلب الشاشة مستشعر بصمة الأصبع المدمج داخليًا.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على معالج كوالكوم سنابدراغون 855 والمستخدم في هواتف سامسونغ غالاكسي 10 أس، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 128 غيغابايتا.

ويدعم هاتف شياومي الجديد العديد من التقنيات المتطورة مثل تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية اتصالات المجال القريب "أن أي سي" (NFC) ومنفذ يو أس بي من النوع سي.

ويعمل الهاتف الذكي الجديد من خلال بطارية بسعة 3300 ميلي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع، وبنظام تشغيل غوغل أندرويد باي 9.

ويتوقع أن يبدأ سعر الهاتف بنحو 445 دولارا أميركيا، ولم تفصح شركة شياومي عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية.