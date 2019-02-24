هواوي ترد على غلاكسي فولد بهاتف أنحف ويدعم 5جي

يبدو أن حمى الهواتف القابلة للطي اشتعلت مع إعلان سامسونغ قبل أيام عن هاتفها غلاكسي فولد الذي استقطب الأنظار، حيث أعلنت هواوي اليوم الأحد عن هاتف آخر قابل للطي يتميز بأنه أكثر نحافة من هاتف سامسونغ، ويدعم اتصالات الجيل الخامس، إلى جانب استخدام تقنية طي مختلفة.



ويحمل هاتف هواوي القابل للطي اسم "مايت إكس"، وكشفت عنه الشركة الصينية اليوم خلال حدث خاص في برشلونة بإسبانيا على هامش مؤتمر الجوال العالمي الذي سينطلق بعد أيام.

يأتي الجهاز بشاشة أوليد بقياس ثماني بوصات عندما لا يكون مفتوحا بوضعية الحاسوب اللوحي، وبشاشتين أمامية بقياس 6.6 بوصات، وخلفية بقياس 6.4 بوصات عندما يكون مطويا بوضعية الهاتف الذكي، وعند طي الجهاز فإن سمكه لا يتعدى 11 مليمترا، وعند فتحه يبلغ سمكه 5.4 مليمترات.

"هواوي مايت إكس" يطوى إلى الخارج ليصبح حاسوبا لوحيا بشاشة شبه مربعة قياسها ثماني بوصات (رويترز)

وتتيح الشاشة الخلفية للجهاز التقاط صور سيلفي بالكاميرا الرئيسية أو مشاركة ما يظهر على الشاشة الرئيسية، وعند فتح الجهاز يتحول إلى حاسوب لوحي بشاشة مربعة تقريبا ذات إطارات بالحد الأدنى في ثلاثة جوانب للشاشة.

وتركت الشركة أحد جانبي الشاشة سميكا ليخدم كمقبض لحمل الجهاز، ويضم هذا الجانب الكاميرات الثلاث وضوء الفلاش، وزرا لتأمين الحفاظ على الجهاز مغلقا بوضعية الهاتف الذكي عندما يكون مطويا، وهذا النهج يتيح الحفاظ على سمك الجهاز بالحد الأدنى، وتستفيد هواوي من أن جهازها يطوى إلى الخارج وليس إلى الداخل كجهاز سامسونغ.