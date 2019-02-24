بـ3500 دولار.. مايكروسوفت تطلق نظارة الواقع المعزز "هولولينس 2"

وتحمل النظارة الجديدة اسم هولولينس 2، وستطرحها الشركة في وقت لاحق هذا العام مقابل 3500 دولار، علما أن الطلب المسبق عليها بدأ اليوم الأحد.

مايكروسوفت تؤكد أ ن نظارة هولولينس ما تزال غير موجهة للمستخدمين في المنازل (رويترز)

وتؤكد الشركة أن نظارة هولولينس ما تزال غير جاهزة للاستخدام في المنزل، ولذلك هي تركز على عمال التصنيع والمصممين الصناعيين والجيش كزبائن محتملين.

وتأتي النظارة الجديدة بحجم أصغر من الجيل السابق، مع وجود حشوة إضافية في مقدمة الجهاز، ومفتاح ضبط خلفي للحفاظ على النظارة في مكانها.

النظارة الجديدة تستهدف المصممين الهندسيين وعمال التصنيع بشكل خاص (مايكروسوفت)

وتتضمن النظارة مستشعرات لتتبع حركة العينين تقع قرب تجويف الأنف في النظارة، وستستخدم هذه المستشعرات لتسجيل الدخول في الجهاز، حفاظا على إعدادات المستخدم الخاصة في حال كان يشارك النظارة مع زميل أو صديق.

كما تتضمن النظارة نظام التعرف على قزحية العين، الذي يعمل مع تقنية "ويندوز هللو" لتسجيل الدخول في نظارة هولولينس 2.

تُميز نظارة هولولينس الأولى إيماءات النقر والحركات الهوائية الأساسية، لكن هذه النظارة الجديدة تُميز 21 نقطة من التعبيرات لكل يد؛ مما يتيح حركات يد أكثر واقعية.

نظارة هولولينس تفيد في توفير إرشادات مرئية في الوقت الحقيقي أمام مرتديها (مايكروسوفت)

إلى جانب ذلك، حسنت الشركة "مجال الرؤية" (FoV) في هولولينس 2، أي مقدار الأجسام الوهمية ثلاثية الأبعد التي يمكنك رؤيتها في وقت معين. ويبلغ مقدار مجال الرؤية في النظارة الجديدة 52 درجة، وهو تقريبا ضعف ما كان متاحا في الجيل الأول منها (30 درجة).

وتدعم النظارة الجديدة استخدام النظارات الطبية أثناء ارتدائها، مما تعد ميزة لها أمام النظارات المنافسة، مثل نظارة "ماجيك ليب" التي لا تعمل مع النظارات الطبية.