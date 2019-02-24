 بـ3500 دولار.. مايكروسوفت تطلق نظارة الواقع المعزز "هولولينس 2"
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بـ3500 دولار.. مايكروسوفت تطلق نظارة الواقع المعزز "هولولينس 2"

نظارة هولولينس 2 الجديدة تدعم استخدام النظارات الطبية (رويترز)
نظارة هولولينس 2 الجديدة تدعم استخدام النظارات الطبية (رويترز)

كشفت شركة مايكروسوفت، في حدث خاص أقامته بمدينة برشلونة الإسبانية على هامش مؤتمر الجوال العالمي (MWC 2019)، عن الجيل الثاني من نظارتها للواقع المعزز "هولولينس".

والواقع المعزز هو إسقاط أجسام وهمية ثلاثية الأبعاد على الواقع الحقيقي لتعزيزه بمعلومات أو رسومات. ولتوضيح ذلك تخيل وجود أسهم تظهر أمامك لترشدك إلى الطريق أثناء السير، أو تعليمات تطفو أمامك أثناء إصلاح آلة ما.

وتحمل النظارة الجديدة اسم هولولينس 2، وستطرحها الشركة في وقت لاحق هذا العام مقابل 3500 دولار، علما أن الطلب المسبق عليها بدأ اليوم الأحد.

مايكروسوفت تؤكد أن نظارة هولولينس ما تزال غير موجهة للمستخدمين في المنازل (رويترز)

وتؤكد الشركة أن نظارة هولولينس ما تزال غير جاهزة للاستخدام في المنزل، ولذلك هي تركز على عمال التصنيع والمصممين الصناعيين والجيش كزبائن محتملين.

وتأتي النظارة الجديدة بحجم أصغر من الجيل السابق، مع وجود حشوة إضافية في مقدمة الجهاز، ومفتاح ضبط خلفي للحفاظ على النظارة في مكانها.

النظارة الجديدة تستهدف المصممين الهندسيين وعمال التصنيع بشكل خاص (مايكروسوفت)

وتتضمن النظارة مستشعرات لتتبع حركة العينين تقع قرب تجويف الأنف في النظارة، وستستخدم هذه المستشعرات لتسجيل الدخول في الجهاز، حفاظا على إعدادات المستخدم الخاصة في حال كان يشارك النظارة مع زميل أو صديق.

كما تتضمن النظارة نظام التعرف على قزحية العين، الذي يعمل مع تقنية "ويندوز هللو" لتسجيل الدخول في نظارة هولولينس 2.

تُميز نظارة هولولينس الأولى إيماءات النقر والحركات الهوائية الأساسية، لكن هذه النظارة الجديدة تُميز 21 نقطة من التعبيرات لكل يد؛ مما يتيح حركات يد أكثر واقعية.

نظارة هولولينس تفيد في توفير إرشادات مرئية في الوقت الحقيقي أمام مرتديها (مايكروسوفت)

إلى جانب ذلك، حسنت الشركة "مجال الرؤية" (FoV) في هولولينس 2، أي مقدار الأجسام الوهمية ثلاثية الأبعد التي يمكنك رؤيتها في وقت معين. ويبلغ مقدار مجال الرؤية في النظارة الجديدة 52 درجة، وهو تقريبا ضعف ما كان متاحا في الجيل الأول منها (30 درجة).

وتدعم النظارة الجديدة استخدام النظارات الطبية أثناء ارتدائها، مما تعد ميزة لها أمام النظارات المنافسة، مثل نظارة "ماجيك ليب" التي لا تعمل مع النظارات الطبية.

هولولينس2 توفر ما مجموعه 21 نقطة تعبير لكل يد مما يعني حركات يد أكثر واقعية (مايكروسوفت)

وأعلنت الشركة عن تطبيقات هولولينس جديدة تعتقد أن معظم الشركات ستستفيد منها، مثل تطبيق "دايناميكس 365 غايدز"، الذي يتيح للشركات وضع إرشادات موجهة في الواقع المعزز، مثل إرشادات توجيه عامل ما لإصلاح آلة مكسورة.

وهناك أيضا تطبيق "دايناميكس 365 لي آوت"، الذي ينشئ خرائط للمبنى الذي تتواجد فيه، ويخزنها لدى مايكروسوفت، وهذا يتيح مثلا للمستخدم إحلال جسم وهمي ثلاثي الأبعاد على طاولة في غرفة، فإذا غادر تلك الغرفة وعاد بعد يوم أو ارتدى نظارة هولولينس مختلفة، فسيجد ذلك الجسم مكانه.

وتقول الشركة إن بطارية نظارتها الجديدة تدوم ثلاث ساعات في الجلسة المتواصلة، وهي تعمل بمعالج كوالكوم سنابدراغون 850 مع نسخة مخصصة من ويندوز، وتملك شاشة بدقة 2كي لكل عين، مع مايكروفون بخمس قنوات صوتية، ونظام صوتي محيطي، مع دعم منفذ "يو إس بي-سي" واتصالات واي فاي 802.11ac.

المصدر : مواقع إلكترونية
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