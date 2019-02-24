خلل أمني يجبر واتساب على اتخاذ إجراءات لهواتف الآيفون

أجبرت شركة واتساب الأميركية على اتخاذ إجراءات جديدة هذا الشهر في تطبيقها لزيادة حماية الخصوصية على أجهزة الآيفون بعد اكتشاف خلل مثير للقلق.

فبعد قيام تطبيق المراسلة الشهير بإطلاق ميزات الأمان الجديدة مؤخرا والتي تعتمد على القياسات البيومترية، مثل ميزة التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع لقفل التطبيق، اكتشف أحد مستخدمي موقع "رديت" وجود خلل أمني يمكّن أي مستخدم من تجاوز الميزة الجديدة.

ويمكن لأي مستخدم تجاوز ميزات الأمان الجديدة عن طريق استخدام ملفات المشاركة الخاصة بهواتف آيفون، والتي يتم عبرها إرسال ملفات الفيديو.

فعند إرسال ملف مشاركة لصديق يحمل هاتف آيفون مفعلا فيه ميزة قفل التطبيق في حالة عدم الاستخدام لمدة من الزمن، فإن التطبيق سيبقى مفتوحا ولن يتم إغلاقه أوتوماتيكيا.

بهذا يمكن للمتطفلين إرسال ملفات فيديو عدة وإبقاء الهاتف مفتوحا لمدة من الوقت حتى لو كانت ميزة الإغلاق مفعلة، إلا في حالة تثبيت وقت القفل ليصبح فوريا في حالة عدم استخدام التطبيق.

وقال متحدث باسم واتساب "نحن على دراية بالمشكلة، ونعمل على توفير حل قريبا، في هذه الأثناء نوصي المستخدمين بتفعيل خيار قفل الشاشة الفوري".