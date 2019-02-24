فيديو خطير بلعبة أطفال شهيرة.. أيها الأهل احذروا يوتيوب

اكتشفت أم وطبيب أطفال فيديو خطيرا يشرح كيفية إيذاء النفس بين مقاطع لعبة فيديو شهيرة مخصصة للأطفال على قناتي يوتيوب ويوتيوب أطفال.

وقد وضعت تعليمات الانتحار بين مقاطع من لعبة النينتندو الشهيرة "سبلاتون"

(Splatoon) بحيث تبدو وكأنها جزء من اللعبة.

ويظهر في المقطع رجل يتحدث أمام ما يبدو أنها شاشة خضراء حاثا الأطفال على إيذاء أنفسهم، ويقول الرجل في الفيديو "تذكروا الأطفال انحازوا إلى جانب الصواب للوصول للنتائج المرجوة"، ويقوم بعد ذلك بحركات وهمية لقطع ساعده.

والرجل الذي يظهر في الفيديو هو اليوتيوبر فيلثي فرانك الذي يمتلك أكثر من 6.2 ملايين مشترك على قناته والذي يعرّف نفسه في قناته بأنه "تجسيد كل شيء لا يجب أن يكونه الشخص".

ولا دليل على أن فرانك، واسمه الحقيقي جورج ميلر، هو من قام برفع الفيديو على يوتيوب، وقد رفض التعليق على تقرير شبكة "سي بي أس" التي أوردت الخبر.

وعثرت فري هيس، وهي أم، على الفيديو الأسبوع الماضي، ونشرته على مدونتها لتحذير الأهل ليراقبوا ما يراه أطفالهم على يوتيوب.

وقد لاحظت هيس ارتفاع معدلات الانتحار لدى الأطفال، مما دعاها لمراجعة المحتوى الموجود على يوتيوب، وقد صدمت من الطرق الخبيثة التي يتم عن طرقها إدخال مقاطع تحث الأطفال على إيذاء أنفسهم.

ولا يقتصر عرض هذه الفيديوهات على قناة يوتيوب العادية، فقد وجدت هيس بعض مقاطع الفيديو المدمجة داخل ألعاب الفيديو التي تعرض على قناة يوتيوب كيدز.

ومن المفترض أن يكون يوتيوب كيدز مصدرا مناسبا للأطفال الأقل من ثماني سنوات، ولكن يبدو أن المتصيدين وجدوا طرقا للاحتيال على إجراءات يوتيوب وعرض المحتوى الضار على هذه القناة.

وحذفت يوتيوب مقاطع الفيديو بعد إخطارها، وقال متحدث باسم يوتيوب لقناة "سي بي أس" الإخبارية يوم الجمعة إن الموقع يعمل بجد "لضمان عدم استخدام يوتيوب في تشجيع السلوك الخطر".

UPDATE: @YouTube @YTCreators left a comment and provided an update on what they’ve done to combat horrible people on the site in the last 48 hours.



TLDR: Disabled comments on tens of millions of videos. Terminated over 400 channels. Reported illegal comments to law enforcement. pic.twitter.com/zFHFfkX9FD — Philip DeFranco (@PhillyD) February 21, 2019

واتخذت يوتيوب إجراءات صارمة لتحسين الأمان الخاص بالأطفال، فقد أصدرت في أبريل/نيسان من العام الماضي ثلاث ميزات جديدة للرقابة الأبوية لإعطاء الوالدين القدرة على تنظيم ما يشاهده أطفالهم.