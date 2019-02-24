 فيديو خطير بلعبة أطفال شهيرة.. أيها الأهل احذروا يوتيوب
البث الحي
ابحث

فيديو خطير بلعبة أطفال شهيرة.. أيها الأهل احذروا يوتيوب

وضعت تعليمات الانتحار بطريقة خبيثة بين مقاطع لعبة النينتندو الشهيرة سبلاتون بحيث تبدو جزءا من اللعبة (سبلاتون)
وضعت تعليمات الانتحار بطريقة خبيثة بين مقاطع لعبة النينتندو الشهيرة سبلاتون بحيث تبدو جزءا من اللعبة (سبلاتون)
اكتشفت أم وطبيب أطفال فيديو خطيرا يشرح كيفية إيذاء النفس بين مقاطع لعبة فيديو شهيرة مخصصة للأطفال على قناتي يوتيوب ويوتيوب أطفال.

وقد وضعت تعليمات الانتحار بين مقاطع من لعبة النينتندو الشهيرة "سبلاتون"
(Splatoon) بحيث تبدو وكأنها جزء من اللعبة.

ويظهر في المقطع رجل يتحدث أمام ما يبدو أنها شاشة خضراء حاثا الأطفال على إيذاء أنفسهم، ويقول الرجل في الفيديو "تذكروا الأطفال انحازوا إلى جانب الصواب للوصول للنتائج المرجوة"، ويقوم بعد ذلك بحركات وهمية لقطع ساعده.

والرجل الذي يظهر في الفيديو هو اليوتيوبر فيلثي فرانك الذي يمتلك أكثر من 6.2 ملايين مشترك على قناته والذي يعرّف نفسه في قناته بأنه "تجسيد كل شيء لا يجب أن يكونه الشخص".

ولا دليل على أن فرانك، واسمه الحقيقي جورج ميلر، هو من قام برفع الفيديو على يوتيوب، وقد رفض التعليق على تقرير شبكة "سي بي أس" التي أوردت الخبر.

وعثرت فري هيس، وهي أم، على الفيديو الأسبوع الماضي، ونشرته على مدونتها لتحذير الأهل ليراقبوا ما يراه أطفالهم على يوتيوب.

وقد لاحظت هيس ارتفاع معدلات الانتحار لدى الأطفال، مما دعاها لمراجعة المحتوى الموجود على يوتيوب، وقد صدمت من الطرق الخبيثة التي يتم عن طرقها إدخال مقاطع تحث الأطفال على إيذاء أنفسهم.

ولا يقتصر عرض هذه الفيديوهات على قناة يوتيوب العادية، فقد وجدت هيس بعض مقاطع الفيديو المدمجة داخل ألعاب الفيديو التي تعرض على قناة يوتيوب كيدز.

ومن المفترض أن يكون يوتيوب كيدز مصدرا مناسبا للأطفال الأقل من ثماني سنوات، ولكن يبدو أن المتصيدين وجدوا طرقا للاحتيال على إجراءات يوتيوب وعرض المحتوى الضار على هذه القناة.

وحذفت يوتيوب مقاطع الفيديو بعد إخطارها، وقال متحدث باسم يوتيوب لقناة "سي بي أس" الإخبارية يوم الجمعة إن الموقع يعمل بجد "لضمان عدم استخدام يوتيوب في تشجيع السلوك الخطر".

واتخذت يوتيوب إجراءات صارمة لتحسين الأمان الخاص بالأطفال، فقد أصدرت في أبريل/نيسان من العام الماضي ثلاث ميزات جديدة للرقابة الأبوية لإعطاء الوالدين القدرة على تنظيم ما يشاهده أطفالهم.

المصدر : مواقع إلكترونية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
يوتيوب: 50 مليار ساعة مشاهدة لفيديوهات الألعاب هذا العام
"الحوت الأزرق" يلتهم أرواح الأطفال فاحذروه
خوفا على المراهقين.. الجزائر تحذر من تطبيق تيك توك
الألعاب المجانية تهدد الأطفال بالإدمان
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
المؤسس المشارك لتويتر يتنحى عن مجلس إدارة الشركة
هواوي تنمو حيث تتوقف شركات الهواتف الذكية الأخرى
أوبو تكشف عن هاتف بقوة تقريب 10 أضعاف
غلاكسي فولد.. هاتف فريد يُطوى كالكتاب.. لماذا لن تشتري واحدا؟