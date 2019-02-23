هواوي تنمو حيث تتوقف شركات الهواتف الذكية الأخرى

شهدت شركة هواوي نموا ربع سنوي آخر حتى مع جمود المبيعات العالمية للهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين نهاية العام 2018، ورغم المساعي الأميركية لكبح جماحها.

وبلغ إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في العالم 408.4 ملايين وحدة، بزيادة قدرها 0.1% فقط خلال الربع الرابع من العام 2017، وفقا لشركة الأبحاث والاستشارات "غارتنر".

وبينما ظل الطلب على الهواتف الذكية من الفئة الدنيا والمتوسطة ​​السعر قويا في الأسواق، واصل الطلب على الهواتف الذكية من الفئة العليا تباطؤه في الربع الرابع من 2018، وفقا لما ذكره مدير الأبحاث في الشركة أنشول غوبتا.

وقال غوبتا "أدى بطء الابتكار التدريجي على صعيد هواتف الفئة العليا، بجانب ارتفاع الأسعار، إلى ردع قرارات الاستبدال الخاصة بالهواتف الذكية من الفئة العليا".

ففي العام الماضي ككل، ارتفعت المبيعات العالمية للهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين بنسبة 1.2% على أساس سنوي، إلى 1.6 مليار وحدة.

وسجلت أميركا الشمالية وآسيا/المحيط الهادي والصين أسوأ انخفاض للسنة بنسبة 6.8% و3.4% و3.0% على التوالي.

وأضاف غوبتا "في الأسواق الناضجة، يعتمد الطلب على الهواتف الذكية إلى حد كبير على جاذبية الهواتف الذكية الرائدة للشركات الثلاث الأولى: سامسونغ وآبل وهواوي، وسجلت اثنتان منها انخفاضات في 2018".

هواوي الاستثناء

في الربع الأخير من 2018، باعت هواوي أكثر من 60 مليون هاتف ذكي، وحققت أقوى نمو في هذا الربع (بنسبة 37.6%) من بين أكبر خمسة مزودين عالميين للهواتف الذكية.

ونمت هواوي طوال العام الماضي، لتسد الفجوة مع شركة آبل التي شهدت أكبر انخفاض لها على الإطلاق منذ العام 2016.

وقال غوبتا "بالإضافة إلى معاقلها في الصين وأوروبا، واصلت هواوي زيادة استثماراتها في آسيا/المحيط الهادي، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، لدفع عجلة النمو".

وأضاف أن الشركة استغلت أيضا فرص النمو عبر التوسع المستمر في سلسلة هواتف "أونور" في النصف الثاني من 2018، خاصة في الأسواق الناشئة، مما ساعدها على زيادة حصتها في السوق إلى 13% في العام الماضي.

يأتي ذلك رغم سعي الولايات المتحدة إلى كبح جماح شركة هواوي وتكثيف جهودها لإقناع حلفائها بالانضمام إليها في حظر منتجات الشركة، لكن مؤسس الشركة رين زينغفي حذر بأن واشنطن لا تستطيع سحقهم لأنها لا تمثل العالم.

وقال رين في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية "إذا انطفأت الأنوار في الغرب فإن الشرق سيضيء، وإذا أظلم الشمال فلا يزال هناك الجنوب".