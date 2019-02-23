المؤسس المشارك لتويتر يتنحى عن مجلس إدارة الشركة

أفادت وثائق قدمت إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الجمعة بأن الشريك المؤسس لشركة تويتر ورئيسها التنفيذي السابق إيف وليامز، سيتنحى عن مجلس الإدارة نهاية الشهر الجاري.

وتطرق وليامز إلى هذا الأمر في سلسلة من التغريدات حيث قال "أنا محظوظ للغاية لأني خدمت في مجلس إدارة تويتر لمدة 12 عاما (منذ أن كان هناك مجلس إدارة)"، وأضاف "لقد كان الأمر مثيرا للاهتمام إلى حد كبير، تعليميا، وفي بعض الأحيان، تحديا.. شكرا لكم جاك وبيز على بدء هذه الشركة المجنونة معي، والاستمرار في تحسينها أكثر وأكثر، وإلى زملائي في مجلس الإدارة، الجدد والقدامى، بعض أكثر الأشخاص عمقا في التفكير الذين عرفتهم في حياتي".

ويعد وليامز المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة النشر على الإنترنت "ميديوم"، والشريك المؤسس والشريك في شركة "أوبفيوس فينتشورز"، وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بين عامي 2008 و2010 بعد تنحي جاك دورسي من هذا المنصب لتوليه رئاسة مجلس الإدارة. وخلف وليامز ديك كوستولو الذي -بعد خمس سنوات من الجلوس على عرش الشركة- سلم القيادة مرة أخرى إلى دورسي.

وأغلق سهم تويتر الجمعة على ارتفاع بنسبة 3%، وبلغ سعر تداوله نحو 32 دولارا، مقابل سقف سوقي للشركة يبلغ 24 مليار دولار.