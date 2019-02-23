أوبو تكشف عن هاتف بقوة تقريب 10 أضعاف

تبعا للإعلان التشويقي الذي أطلقته شركة "أوبو" الصينية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت الشركة في مؤتمر صحفي السبت -قبل يومين على انطلاق مؤتمر الجوال العالمي- عن الهاتف الذي يتمتع بقدرة تقريب غير مسبوقة.

ووفقا للشركة فإن الهاتف سيأتي بثلاث كاميرات خلفية، واحدة رئيسية ذات زاوية تصوير عريضة ودقة مستشعر هائلة تبلغ 48 ميغابكسل، وبجوارها كاميرا ثانية ذات عدسة عريضة جدا (ألترا وايد) تبلغ 120 درجة. أما الكاميرا الثالثة فهي من نوع "تيليفوتو" للتصوير البعيد.

وتغطي الكاميرات الثلاث مجتمعة مدى من 16 إلى 160ملم، وهذا يمثل قوة تقريب تبلغ عشرة أضعاف باستخدام تقنية تقريب بدون فقدان الجودة (lossless)، بمعنى أن الصور ستحافظ على أكبر قدر من التفاصيل والوضوح عند التقريب إلى أكبر درجة.

وبحسب الشركة فإن الكاميرا الرئيسية وكاميرا التصوير البعيد تأتيان مع مثبت بصري للصورة بدقة تصل إلى 0.001445 درجة، وهو تحسن بنسبة 73% عن مقدار التقريب بقوة خمسة أضعاف للشركات المنافسة.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته أعلنت الشركة رسميا عن أول هاتف 5جي، وقالت إنها ستطرحه في الربع الثاني من 2019، وستبيعه أولا شركات الاتصالات: سويسكوم، وتيلسترا وأوبتوس الأستراليتان، وسنغتيل السنغافورية، ثم سيطرح بعد ذلك في الصين.

وقالت إن الهاتف سيستخدم معالج كوالكوم الأخير سنابدراغون 855 الذي يأتي بشريحة "إكس50" الداعمة لتقنية اتصالات الجيل الخامس.