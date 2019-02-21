بالمستقبل.. دراجتك النارية الطائرة وسيلتك للتخلص من الزحام

مثل أحد المشاهد الخيالية في الجزء السادس من فيلم "حرب النجوم" (ستار وورز)، الذي تظهر فيه دراجة نارية سريعة تطير، فإن شركة "هوفر بايك" أطلقت "سكور بين 3" كأول نموذج لدراجة نارية طائرة تم اختباره.

وتعد "سكور بين 3" مركبة هجينة، حيث تمزج تقنيات الطائرة المروحية بالدراجة النارية التقليدية، فهي تعمل بأربع مراوح مزودة بمقعد مماثل لمقاعد الدرجات النارية، كما يتم التحكم بها بعصا تحكم مزدوجة.

وتبلغ سرعة المروحية خمسين كيلومترا في الساعة كحد أقصى، كما يمكنها الوصول لارتفاع يبلغ 11 مترا، ومجهزة بنظام للسلامة مدعوم بحزمة كاملة من وحدات التحكم المتقدمة.

وتوفر تلك المركبة ميزة القيادة الذاتية أو التحكم بها عن بعد، ومن الجدير بالذكر أنها تعمل بالكهرباء.

ورغم أن "سكور بين 3" هي الدراجة الطائرة الرباعية الأولى التي تم اختبارها، فإنها ليست الأولى التي صنعت على الإطلاق.

فقد صنعت شركة "مالوي آيرونوتيكس" البريطانية دراجة نارية طائرة لحساب وزارة الدفاع الأميركية، وهي عبارة عن دراجة نارية كبيرة نسبيا تمكن الجنود من امتطائها والتحليق بها على ارتفاعات منخفضة لتسهيل التحركات على المناطق الوعرة.

كما يمكن استخدام تلك الدراجة كمركبة دون طيارة لأغراض الاستطلاع، أو لنقل الأغراض، حيث تمتاز بقدرتها على نقل حمولة تصل إلى مئة كيلوغرام لوحدات الجيش.