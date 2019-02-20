بالتفاصيل.. سامسونغ تكشف رسميا عن هواتف غلاكسي إس10 وغلاكسي فولد
لم تترك التسريبات الشيء الكثير لشركة سامسونغ كي تكشف عنه مساء الأربعاء، ومع ذلك فإن حدث الكشف عن جديد منتجاتها احتل اهتمام مواقع الإنترنت المعنية بالتكنولوجيا، وذلك لأنه كان سيؤكد رسميا صحة التسريبات إلى جانب تحديد الأسعار ومواعيد الطرح.
فكما هو متوقع، كشفت الشركة الكورية في حدث خاص الأربعاء بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، عن أربعة هواتف من فئة غلاكسي إس10، وهي غلاكسي إس10 وغلاكسي إس10 بلس، وغلاكسي إس10إي، وغلاكسي إس10 5جي.
ورغم أن المحللين توقعوا أن تعرض الشركة لمحة سريعة عن هاتفها القابل للطي غلاكسي فولد، فإنها فاجأتهم باستعراض الهاتف وتحديد سعره وموعد طرحه.
كما كشفت الشركة أيضا عن الجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية التي تشحن لاسكليا من خلال وضعها على ظهر هاتف غلاكسي إس10.
غلاكسي فولد:
يأتي الهاتف بشاشة مرنة تكون بقياس 7.3 بوصات عندما يكون الهاتف مفتوحا، وبشاشة خارجية بقياس 4.6 بوصات عندما يكون مطويا، ونظام تصوير من ست كاميرات، ثلاث خلفية (بدقة 16 و12 و12 ميغابكسلا)، واثنتان داخليتان للسيلفي (بدقة 10 و8 ميغابكسلات)، وواحدة أمامية عندما يكون مطويا بدقة 10 ميغابكسلات.
كما يأتي الهاتف مزودا بـ12 غيغابايتا من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وسعة تخزين داخلية بحجم 512 غيغابايتا، وبطارية بسعة 4380 ميلي أمبير.
وستطرح الشركة الهاتف بتاريخ 26 أبريل/نيسان المقبل بسعر أولي يبدأ من 1980 دولارا، وبأربعة خيارات للألوان هي الأسود والفضي والأخضر والأزرق.
|غلاكسي فولد يأتي بست كاميرات تصوير (الفرنسية)
غلاكسي إس10
تأتي شاشة غلاكسي إس10 بقياس 6.1 بوصات تدعم تقنية "أتش دي آر10 بلس"، وزودته الشركة بثلاث كاميرات خلفية، تأتي الرئيسية بدقة 16 ميغابكسلا ذات زاوية تصوير عريض جدا، وواحدة بدقة 12 ميغابكسلا ذات زاوية تصوير عريض، والأخيرة بدقة 12 ميغابكسلا للتصوير البعيد بقوة تقريب بمقدار 2×.
كما زودته بكاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 10 ميغابكسلات.
يعمل الهاتف بمعالج سنابدراغون 855، ويأتي بخيارات تخزين هي 128 غيغابايتا أو 515 غيغابايتا، وبذاكرة بحجم 8 غيغابايتات، مع بطارية بسعة 3400 ميلي أمبير، ويأتي بقارئ بصمة مدمج بالشاشة بتقنية "ألتراسونيك".
يبدأ سعر هذا الهاتف من 950 دولارا.
غلاكسي إس10 بلس
تأتي شاشة الهاتف بقياس 6.4 بوصات مع بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، وثلاث كاميرات خلفية مشابهة للموجودة في هاتف غلاكسي إس10، لكن الهاتف يأتي بكاميرا سيلفي ثانية بدقة 8 ميغابكسلات من أجل تأثيرات العمق في صور السيلفي.
يعمل الهاتف بمعالج سنابدراغون 855، ويأتي أيضا بخيارات تخزين 128 أو 515 غيغابايتا، إلى جانب خيار آخر بحجز 1 تيرابايت مع 12 غيغابايت ذاكرة (رام)، ويأتي أيضا بقارئ بصمة مدمج بالشاشة بتقنية "ألتراسونيك".
يبدأ سعر هذا الهاتف من ألف دولار.
غلاكسي إس10إي
تأتي شاشة الهاتف بقياس 5.8 بوصات، ويأتي بكاميرتين خلفيتين للتصوير بزاوية عريضة وأخرى عريضة جدا، لكنه يفتقر لكاميرا التصوير البعيد، كما يأتي بكاميرا سيلفي واحدة بدقة 10 ميغابكسلات مثل الموجودة في غلاكسي إس10.
ويفتقر الهاتف لتلك الانحناءة في جانبي الشاشة الموجودة في بقية هواتف غلاكسي إس10، كما يفتقر لقارئ البصمة المدمج تحت الشاشة، لكنها وضعت قارئ البصمة في زر الطاقة على الجانب الأيمن للجهاز.
تأتي بطارية الهاتف بسعة 3100 ميلي أمبير، وبسعة تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايتا، مع 6 غيغابايت رام، أو 256 غيغابايت سعة تخزين داخلية مع 8 غيغابايتات رام.
يبدأ سعر هذا الهاتف من 750 دولارا.
غلاكسي إس10 5جي
يأتي الهاتف بشاشة بقياس 6.7 بوصات مع كاميرتين أماميتين وأربع كاميرات خلفية، وإحدى هذه الكاميرات الأربع هي لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى الكاميرات الثلاث المشابهة لهاتف غلاكسي إس10 بلس. ويأتي أيضا بقارئ بصمة مدمج بالشاشة بتقنية "ألتراسونيك".
زودت الشركة الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وبسعة تخزين بحجم 256 غيغابايتا مع ذاكرة (رام) بحجم 8 غيغابايتات. وتجدر الملاحظة أن هذا الهاتف هو الوحيد بين الهواتف السابقة الذي لا يدعم إضافة بطاقة تخزين خارجية (مايكرو إس دي).
لم تكشف الشركة سعر الهاتف لكنه سيزيد عن ألف دولار، وستطرحه في أبريل/نيسان المقبل، أما الهواتف الأخرى فسيبدأ استقبال الطلبات المسبقة لشرائها يوم الخميس 21 فبراير/شباط الجاري وستطرحها الشركة يوم 8 مارس/آذار المقبل.
وإلى جانب الهواتف، كشفت الشركة عن الجيل التالي من سماعات غلاكسي بودز التي تدعم الشحن اللاسلكي من خلال وضعها على ظهر هاتف غلاكسي إس10، كما يمكن شحن ساعة غلاكسي ووتش وهاتف غلاكسي إس10 آخر بالطريقة ذاتها.