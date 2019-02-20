بالتفاصيل.. سامسونغ تكشف رسميا عن هواتف غلاكسي إس10 وغلاكسي فولد

ورغم أن المحللين توقعوا أن تعرض الشركة لمحة سريعة عن هاتفها القابل للطي غلاكسي فولد، فإنها فاجأتهم باستعراض الهاتف وتحديد سعره وموعد طرحه.

كما كشفت الشركة أيضا عن الجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية التي تشحن لاسكليا من خلال وضعها على ظهر هاتف غلاكسي إس10.

غلاكسي فولد:

يأتي الهاتف بشاشة مرنة تكون بقياس 7.3 بوصات عندما يكون الهاتف مفتوحا، وبشاشة خارجية بقياس 4.6 بوصات عندما يكون مطويا، ونظام تصوير من ست كاميرات، ثلاث خلفية (بدقة 16 و12 و12 ميغابكسلا)، واثنتان داخليتان للسيلفي (بدقة 10 و8 ميغابكسلات)، وواحدة أمامية عندما يكون مطويا بدقة 10 ميغابكسلات.

كما يأتي الهاتف مزودا بـ12 غيغابايتا من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وسعة تخزين داخلية بحجم 512 غيغابايتا، وبطارية بسعة 4380 ميلي أمبير.

وستطرح الشركة الهاتف بتاريخ 26 أبريل/نيسان المقبل بسعر أولي يبدأ من 1980 دولارا، وبأربعة خيارات للألوان هي الأسود والفضي والأخضر والأزرق.