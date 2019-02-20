كيف تشاهد البث الحي لإطلاق غلاكسي إس10؟ وما الذي نتوقعه؟

ستعلن شركة سامسونغ مساء اليوم عن حزمة من المنتجات الجديدة، وإذا صدقت الإشاعات فسيكون لدى الشركة الكثير للتطلُّع إليه في هذا الحدث.

ورغم أنه لم يتم تأكيد أي منتج رسميا بعد، فإنه يُتوقع إطلاق هاتف غلاكسي إس10، الذي يتضمن شاشة تشغل مساحة الواجهة الأمامية كاملة، مع وجود شق دائري حول كاميرا السلفي، وكذلك هاتف غلاكسي إس10 بلس مع ثلاث كاميرات خلفية.

كما يتوقع أن تكشف الشركة عن هاتف ثالث أرخص يحمل اسم غلاكسي إس10إي، لينافس هاتف آبل آيفون إكس آر، وكذلك سماعات أذن لاسلكية جديدة هي "غلاكسي بودز" تنافس بها الشركة سماعات آبل "أير بودز".

وإلى جانب ما سبق، من المنتظر أن تكشف الشركة أيضا عن هاتف غلاكسي يعمل بتقنية اتصالات الجيل الخامس الجديدة (5جي)، وأن تعرض لمحة سريعة عن الهاتف القابل للطي، الذي كثر الحديث عنه وعرف باسم "غلاكسي إكس"، لكنه من المرجح أن يدعى "فولد"، وفقا لموقع سي نت المعني بشؤون التقنية.

وبالطبع لا يمكن التأكد من أي شيء مما سبق قبل أن تكشف عنه سامسونغ رسميا في الحدث الذي يقام على هامش مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية.

التوقيت وكيفية المشاهدة:

أما توقيت هذا الحدث فهو مساء اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة)، ويبدأ العرض المسبق قبل هذا التوقيت بنصف ساعة.

أما كيفية مشاهدة البث الحي لهذا الحدث فهي إما على موقع سامسونغ مباشرة على هذا الرابط، أو من خلال هذا الرابط التابع لموقع سي نت، أو عبر قناة موقع سي نت على يوتيوب على هذا الرابط. أو يمكنك مشاهدة حدث الإطلاق على هذه الصفحة مباشرة في الفيديو أدناه: