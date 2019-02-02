حيل بسيطة لمنع توقف هاتفك في البرد

قد يتوقف الهاتف الذكي عن العمل فجأة عند استخدامه في الطقس البارد نتيجة انتقال البرودة إلى البطارية.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلات مماثلة مع أجهزة أخرى تعمل بالبطاريات، مثل سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث.

وسبب هذا التوقف في درجات الحرارة القصوى، سواء الساخنة أو الباردة، هو بطارية الليثيوم أيون المستخدمة في غالبية الهواتف الذكية، والتي تتطلب إلكتروليتا سائلا يشكل وسطا بين نوعين من الأقطاب الكهربائية في البطارية من أجل توفير الطاقة.



وعندما تتعرض الهواتف الذكية المزودة ببطارية الليثيوم أيون إلى درجات شديدة الانخفاض، تتجمد هذه الإلكتروليتات السائلة، مما يقلل من قدرتها على إرسال الطاقة إلى الهاتف.

وعندما يكون الجو باردا بما يكفي، تتوقف البطارية عن توفير الطاقة تماما، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل هاتفك الذكي.



وقال هانومانت سينغ، وهو مهندس كهربائي في جامعة نورث إسترن، إن "بطاريات الليثيوم أيون تعاني بشدة في درجات الحرارة المنخفضة، لأنها تتمتع بمقاومة داخلية ضئيلة للغاية".

وأضاف سينغ أن تفاعل بطارية الليثيوم أيون مع البرد يمكن أن يكون "دراماتيكيا للغاية"، حيث تتوقف الأجهزة عادة في غضون خمس دقائق، عندما تتعرض لدرجات حرارة أكثر برودة من -35 درجة فهرنهايت (-1.67 درجة مئوية).



ويتمثل الحل السريع لمشكلة توقف الهاتف عن العمل خلال البرد القارس في التوجه إلى الداخل مباشرة، والانتظار بضع دقائق حتى ترتفع حرارة الهاتف، ثم حاول تشغيله.



وإذا لم تنجح هذه الحيلة، قم بتوصيل الهاتف بجهاز الشحن وانتظر إعادة التشغيل التلقائية.



كما أن أفضل طريقة لمنع توقف الهاتف عن العمل هي إبقاؤه بعيدا عن البرودة الشديدة. ويوصي الخبراء بإبقاء الهاتف في الأماكن المعزولة عن الخارج، أو في جيب السترة، حيث يكون أقرب إلى جسمك.

كما يفضل في فصل الشتاء وضع غطاء حماية للهاتف مصنوع من البلاستك أو الجلد.



وبهذا الصدد، توصي آبل المستخدمين بتشغيل هواتف آيفون عندما تتراوح درجات الحرارة المحيطة بين 0 و35 درجة مئوية.



ولا تختلف إرشادات شركة آبل، الخاصة بدرجات حرارة التشغيل والتخزين، بشكل كبير عما هو مذكور في نماذج الهواتف الذكية الأخرى.

فشركة غوغل تنصح زبائنها باستخدام جهاز بكسل2 في درجات حرارة عادية تتراوح ما بين 0 و35 درجة مئوية.

في حين لا تقدم سامسونغ نطاق درجات حرارة معينا، وتكتفي بالإشارة إلى أن هواتفها تعمل على النحو الأمثل في درجات الحرارة العادية.