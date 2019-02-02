إعلان بالخطأ لهاتفها القابل للطي يثير غضب سامسونغ

نشرت شركة سامسونغ في فيتنام فيديو بالخطأ أثار غضب الشركة الأم لعرضه بعض المنتجات التي من المتوقع أن تكشف الشركة عنها في حدثها المرتقب خلال الشهر الجاري.

ومع أن الفيديو الذي تم رصده لأول مرة بواسطة "أكس دي أي ديفلبور" لا يظهر الكثير عن جهاز غالكسي أس 10 من سامسونغ، لكنه يتضمن مقاطع قصيرة من جهاز قابل للطي.

ويشير ذلك إلى أن الهاتف الذكي القابل للطي من سامسونغ سوف يظهر في حدث سامسونغ القادم، مما يضفي مصداقية على تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال الذي قال إن سامسونغ ستعرض هاتفها الذكي القابل للطي خلال حدث فبراير/شباط في الشركة.

وقد تم حذف الفيديو مباشرة بعد نشره من قبل سامسونغ فيتنام، ولكن يمكنك مشاهدة الفيديو كاملا، حيث يبدو أن أحد المشاهدين استطاع الحصول على الفيديو قبل إزالته.

بهذا الفيديو تأكد حضور الهاتف القابل للطي في حدث سامسونغ يوم 20 فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى هاتف غالكسي "أس 10".