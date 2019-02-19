مؤسس هواوي محذرا ترامب: لا تستطيع سحقنا لأننا أكثر تقدما

حذر مؤسس شركة هواوي الصينية رين زينغفي الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- قائلا "لا يمكن مطلقا للولايات المتحدة أن تسحقنا".

كما وصف رين في مقابلة تلفزيونية نادرة مع قناة بي بي سي البريطانية، اعتقال ابنته مينغ وانزو المديرة المالية للشركة، بأنه "ذو دوافع سياسية".

وإلى جانب مقاضاة مينغ وهواوي بتهمة غسيل الأموال والغش وسرقة أسرار تجارية، كثف البيت الأبيض مؤخرا الضغط على حلفائه الدوليين لمنع استخدام معدات الشركة في شبكات الجيل الخامس المقبلة بذريعة مخاوف أمنية.

وقال رين "لا يمكن للعالم التخلي عنا، لأننا أكثر تقدما"، وأضاف "حتى إذا أقنعوا المزيد من دول العالم بعدم استخدامنا مؤقتا، فبإمكاننا دائما تعديل الأمور قليلا".

وجاءت المقابلة بعد ساعات من إشادة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي ببولندا على "حماية قطاع الاتصالات من الصين".

وقالت وارسو إنها تفكر في استبعاد الشركة من شبكات البلاد للجيل الخامس، بعد اعتقال أحد موظفي هواوي بتهمة التجسس.

ويقوم بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو بجولة في أوروبا للدفع برسالة البيت الأبيض بأن هواوي تمثل تهديدا للأمن القومي.

لكن بكين لم تقف مكتوفة الأيدي، وردت بأن واشنطن تحاول "اختلاق عذر لقمع النمو المشروع" للمؤسسات الصينية، واتهمت الولايات المتحدة باستخدام "الوسائل السياسية" للتدخل في النشاط الاقتصادي، "والذي هو تنمر نفاقي غير أخلاقي وغير عادل".

وفي حين انضمت كل من نيوزلندا وأستراليا إلى الولايات المتحدة في الالتزام بالحظر التام، فإن المملكة المتحدة أشارت إلى أنها لن تحظر هواوي تماما.

وبهذا الصدد قال رين في المقابلة "ما زلنا نثق بالمملكة المتحدة، ونأمل في أن تثق المملكة المتحدة بنا أكثر"، وأضاف أن شركته ستستثمر المزيد في المملكة المتحدة لأن الولايات المتحدة إذا لم تثق بهم، فإنهم سيحولون استثماراتهم إلى المملكة المتحدة وعلى نطاق أوسع أيضا.

وردا على سؤال بشأن ما الذي سيفعلونه لو نجحت الولايات المتحدة في إقناع الحلفاء بحظر هواوي، قال رين "إذا انطفأت الأنوار في الغرب فإن الشرق سيضيء، وإذا أظلم الشمال فلا يزال هناك الجنوب. أميركا لا تمثل العالم، أميركا تمثل فقط جزءا من العالم".