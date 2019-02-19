شاهد.. غلاكسي إس10 يتسرب في إعلان تلفزيون رسمي

يبدو أن شركة سامسونغ لا تعرف حقا كيف تتكتم على هاتفها الرائد القادم غلاكسي إس10، فالتسريبات المتعلقة بهذا الهاتف تتابعت حتى لم يتبق شيء لتعلنه في مؤتمر الجوال العالمي الذي سينطلق غدا الأربعاء في برشلونة الإسبانية.

فعلى مدار الأشهر الماضية شاهدنا صورا للهاتف من كافة الجوانب، كما تسربت جميع مواصفاته الفنية، لكن التسريب الأخير يتيمز بأنه إعلان تلفزيوني رسمي لهاتف غلاكسي إس10.

ويشير موقع مشابل المعني بشؤون التقنية إلى أن الإعلان، الذي رصده أول مرة موقع ذا فيرج، ربما تسرب بالخطأ على شبكة "تي في 2" التلفزيونية النرويجية.

وكما هو متوقع بعد كل تلك التسريبات، فإن هذا الإعلان الرسمي لم يكشف شيئا جديدا لم يكن معروفا من قبل، لكنه مع ذلك، يقدم أفضل فكرة عما سيبدو عليه الشكل النهائي للهاتف.

يبدأ الإعلان بمشهد مقرب لشاشة هاتف غلاكسي إس10+ الأمامية التي تضم كاميرتي سلفي، والخالية من الشق العلوي الذي ابتدعته آبل، ثم يظهر قارئ البصمة المدمج بالشاشة والذي يستخدم تقنية "ألتراسونيك"، كما تظهر الجهة الخلفية للجهاز التي تضم ثلاث كاميرات.

وإلى جانب الهاتف، يستعرض الإعلان أيضا سماعتي "غلاكسي بدز" اللاسلكيتين، اللتين يمكن شحنهما بوضع عبوتهما على ظهر الهاتف. وبالطريق ذاتها يمكن أيضا -وفقا للإعلان- استخدام الهاتف لشحن هاتف سامسونغ آخر بوضع أحدهما فوق ظهر الآخر.

ورغم أننا بتنا نعرف تقريبا كل شيء عن هواتف سامسونغ الرائدة المقبلة، فإن مؤتمر الجوال العالمي يظل مثيرا للفضول، حيث ما زلنا نجهل كم ستكون أسعار تلك الهواتف، بحسب موقع مشابل.

إضافة إلى ذلك، فإن سامسونغ ستكشف في المؤتمر تفاصيل أوفى تتعلق بهاتفها القابل للطي، الذي من غير المعروف إن كانت ستعلن عنه غدا، كما أن هناك النسخة التي تدعم اتصالات الجيل الخامس (5جي) من هاتف غلاكسي إس10 التي من المرجح أن تطرحها الشركة بوقت لاحق هذا العام.