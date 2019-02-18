أحد مؤسسي فيسبوك يحذر: قراصنة الجينات الخطر القادم

يجد شون باركر مؤسس برنامج نابستر وأحد مؤسسي فيسبوك أن إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة سبايس أكس وتسلا يبالغ في مخاوفه من سيطرة الذكاء الاصطناعي، بينما يكمن الخطر الأقرب في تقنيات تحرير الجينات البشرية.

وقال باركر -في تصريح نشرته صحيفة ذا ناشونال- إن الجمهور يستمع بشكل يومي إلى التحذيرات من سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشر واحتلاله الأرض، وتأتي أغلب هذه التحذيرات من أناس معروفين في الأوساط التقنية مثل ماسك.

ويجادل في أن خطر الذكاء الاصطناعي أبعد مما نتصور مقارنة بخطر تحرير الجينات الذي على وشك إحداث ثورة في الطب.

وفي أحد المنتديات قال باركر إن هناك كمية ضخمة من رأس المال تبحث عن فرص بمجال التكنولوجيا الحيوية، وحذر من أن هذه الأموال لا تصب جميعها في استخدام التقنيات لمصلحة البشرية.

ورغم أن العلماء تحدثوا لعقود عن خطر تحرير الجينوم البشري فإن هذه التحذيرات لم تردع العالم الصيني الذي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن أول عملية تغيير في الشيفرة النووية لطفلين.

ويقول باركر أن قراصنة الجينات وشركات التكنولوجيا الحيوية ستكون لهم القدرة على السيطرة على أسواق الدواء والمخدرات إذا لم يتم التنبه لخطر هذه التقنية والعمل على ألا يساء استخدامها.