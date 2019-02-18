بالفيديو.. تعرف على أفضل الحواسيب الشخصية جودة وسعرا

باتت الحواسيب اليوم جزءا من المعرفة وأحد لوازم التعليم في العصر الحديث، لكن جودتها وأسعارها دائما ما تقف عائقا أمام اقتنائها. تاليا عرض لأفضل الحواسيب من حيث السعر والجودة.

هواوي ميت بوك أكس برو

مقدم من شركة هواوي الصينية والتي اشتهرت بسخريتها الدائمة من العملاق الأميركي أبل. وأجمع المراجعون على أنه الجهاز الأول هذا العام ويعتبر الأعلى سعرا بالفئة التي ستتم مقارنتها حيث يبلغ سعره حوالي 1019 دولارا، ويمتلك العديد من المقومات التي تساعد في تحرير الصور والفيديو.

وتصل قدرة البطارية إلى 12 ساعة دون شحن، ويعاب على الجهاز ارتفاع درجة الحرارة وصوت المروحة عند الاستخدام لفترات طويلة، كما يفتقر إلى منفذ لقراءة شرائح التخزين الخارجية.

ديل أكس بي أس 13

سعره نحو 750 دولارا، ويتميز بشاشة بمساحة 13 إنشا من دون حواف ويعتمد على درجة وضوح عالية، ويحتوي على العديد من المنافذ التي تسهل الاستخدام.

سامسونغ نوت بوك 9

يبلغ سعره ثمانمئة دولار، وتستمر بطاريته لنحو خمس ساعات ونصف الساعة، وبالإمكان تدوير الشاشة حتى 360 درجة ليتحول إلى لوح محمول وبلا حواف وحجم 15 بوصة.

ويحتوي على قلم إلكتروني، وبالإمكان استخدامه مع أي جهاز يعمل بنظام ويندوز، كما يحتوي على المنافذ المطلوبة، ويعاب على الجهاز قصر مدة البطارية.

مايكروسوفت سيرفس غو

يبلغ سعره خمسمئة دولار، ويدعم استخدام القلم لكنه لا يأتي ضمن الجهاز، وحجم الشاشة عشر بوصات، ويتميز بدرجة حرارة منخفضة عن باقي الأجهزة، وتستمر بطاريته حتى تسع ساعات دون شحن، ويحتوي على العديد من المنافذ، ويعاب على الجهاز المعالج وجود حواف كبيرة حول الشاشة.