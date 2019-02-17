غوغل ومايكروسوفت تحذران من "غباء "الذكاء الاصطناعي

حذرت ألفابت، الشركة الأم لغوغل ، المستثمرين من المشاكل الأخلاقية والقانونية التي تسببها تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنشطة الشركة، وقالت إن منتجات وخدمات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يمكن أن تثير أو تعمق بعض التحديات الأخلاقية والتقنية والقانونية.

وسبقت مايكروسوفت شركة غوغل في التحذير من المخاطر ذاتها، وأشارت قبل حوالي ستة أشهر إلى المشاكل الأخلاقية المرافقة لهذه التقنيات، ورفضت التعليق على التوقيت الذي اختارته للكشف عن مختلف الانحرافات التي تتعرض لها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ولعبت مايكروسوفت وألفابت دورا بارزا في إثارة النقاش والمخاوف، وتشجيع الأبحاث حول التحديات الأخلاقية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي بعد أن واجهتا هذه التحديات بشكل مباشر في السنوات الأخيرة.

وذكر التقرير السنوي لألفابت -المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن المشاكل التي تسببها تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤثر سلبا على العلامة التجارية للشركة وعلى الإقبال على منتجاتها وخدماتها و إيراداتها. ويشار إلى أن احتجاجات الموظفين في غوغل أجبرت الشركة على انسحاب من عقد يربطها بالبنتاغون ومنعت مستخدمي خدمة الصور من البحث عن القردة بعد وقوع حادث غريب تمثل في خلط هذه الخدمة بين السود والغوريلا.

كما اكتشف الباحثون العام الماضي أن خدمة التخزين السحابي من مايكروسوفت كانت أقل دقة في كشف جنس النساء السود مقارنة بالرجال البيض في الصور وأن الشركة اضطرت إلى تقديم اعتذارها وأكدت أنها قامت بمعالجة المشكل.

مايند مثال واضح على تفوق ألفابت في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي (الأوروبية)

مخاطر مرافقة