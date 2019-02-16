لاستهدافها الشباب الأميركيين.. فيسبوك تحظر قنوات فيديو تمولها "روسيا اليوم"

حظرت فيسبوك الجمعة ثلاث صفحات لقنوات فيديو تخاطب الشباب الأميركي ولها ملايين المشاهدات منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ويعتقد أنها مدعومة من الحكومة الروسية.

ونشرت شبكة سي إن إن الأميركية تقريرا مطولا يتحدث عن هذه الصفحات وكيف يتم تشغيلها بواسطة شركة "مافيك ميديا" (Maffick Media)، وهي شركة ممولة من قبل شركة "روبتلي" تابعة لقناة "روسيا اليوم" التي تمولها الحكومة الروسية.

وللمرة الأولى يقوم فيسبوك بتعليق عمل الصفحات والطلب من المشغلين تقديم معلومات حول الشركة الأم ومكان تشغيل الصفحات.

وتحدثت سي إن إن إلى ممثلين من مافيك قبل حظر فيسبوك الصفحات، حيث قال رئيس قسم التشغيل جي راي سباركس إن مافيك مستقلة تحريريا عن روسيا اليوم.

وأوضح سباركس أن عدم كشف ملكية الشركة ليس بالأمر المهم، حيث إن المشاهدين لا يهمهم من مالك الشركة بقدر المحتوى الذي ينشر.

وكما هو حال قناة روسيا اليوم، تنتقد مقاطع الفيديو التي تبثها هذه الصفحات السياسة الخارجية الأميركية ووسائل الإعلام الأميركية الرئيسية، بحسب سي إن إن.

وتدير مافيك الصفحات الثلاث على فيسبوك، وهي: "سوببوكس" (Soapbox) التي تركز على الأحداث الجارية، و"ويست إيد" (Waste-Ed) وهي قناة بيئية، و"باك ذين" (Backthen) وهي قناة تاريخية تشمل موادها الحديث عن الإمبريالية الأميركية.

وقد حققت القنوات الثلاث أكثر من ثلاثين مليون مشاهدة فيديو، على الرغم من أنها تعمل منذ وقت قصير.

تقرير لمدير الاستخبارات الأميركية بشأن التدخل الروسي بالانتخابات يقول إن "روسيا اليوم" تعتبر منفذ الدعاية الدولية للكرملين (غيتي) "روسيا اليوم" منفذ الكرملين إلى العالم

ويقول التقرير الصادر عن مدير الاستخبارات القومية في ويقول التقرير الصادر عن مدير الاستخبارات القومية في الولايات المتحدة عام 2017 بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية إن قناة روسيا اليوم تعتبر "منفذ الدعاية الدولية الرئيسي في الكرملين ".