 مساعد آبل الرقمي سيري يحتاج مساعدة
البث الحي
ابحث

مساعد آبل الرقمي سيري يحتاج مساعدة

آبل تأمل أن تتمكن بولسترينغ من مساعدة برنامج المساعد الرقمي سيري لمنافسة أليكسا مساعد أمازون الرقمي (رويترز)
آبل تأمل أن تتمكن بولسترينغ من مساعدة برنامج المساعد الرقمي سيري لمنافسة أليكسا مساعد أمازون الرقمي (رويترز)

وافقت آبل على شراء شركة "بولسترينغ" (Pullstring)، وهي شركة أميركية ناشئة مقرها سان فرانسيسكو تعمل في مجال تصميم ونشر تطبيقات الصوت.

وتأمل آبل أن تتمكن بولسترينغ من مساعدة برنامج المساعد الرقمي سيري لمنافسة أليكسا مساعد أمازون الرقمي.

وتأسست شركة بولسترينغ في عام 2011 من قبل مجموعة من التنفيذيين السابقين في شركة بكسار، وكانت تستخدم في الأصل لتشغيل تطبيقات الصوت التفاعلية للعب الأطفال (مثل لعبة هالو باربي في عام 2015).

وقد عملت الشركة فيما بعد على تطوير أداء الأجهزة التي تعمل بالأوامر الصوتية كجهاز إيكو من أمازون ومساعد غوغل.

ويقال إن قيمة صفقة الاستحواذ تبلغ نحو ثلاثين مليون دولار، بالإضافة إلى نحو عشرة ملايين دولار إيرادات محتملة للإدارة.

وينظر إلى الصوت باعتباره إحدى أهم التقنيات التي سوف تسهل التفاعل مع الأجهزة في المستقبل، لذلك تقوم شركات مثل غوغل وأمازون بالاستثمار بقوة في هذا المجال، وهو ما يفتقده سيري وتحاول آبل مساعدته بهذه الصفقة.

المصدر : مواقع إلكترونية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
"بوز" تدخل سوق مكبرات الصوت الذكية بمساعدة أليكسا
أمازون تخطط للكشف عن ثمانية منتجات أليكسا جديدة
مساعد غوغل يتفوق على سيري باختبار الذكاء
ثغرة بـ"سيري" تجعله يتلو رسائلك السرية
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
إيلون ماسك أحد مموليها.. أداة توليد نصوص خطيرة جدا
بشأن غرامة بمليارات الدولارات.. أميركا تفاوض فيسبوك
هل يتحقق حلم غوغل أخيرا في هاتف الليغو؟
تريد تعلم الصينية؟.. تعرف على ليلي