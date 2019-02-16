مساعد آبل الرقمي سيري يحتاج مساعدة

وافقت آبل على شراء شركة "بولسترينغ" (Pullstring)، وهي شركة أميركية ناشئة مقرها سان فرانسيسكو تعمل في مجال تصميم ونشر تطبيقات الصوت.

وتأمل آبل أن تتمكن بولسترينغ من مساعدة برنامج المساعد الرقمي سيري لمنافسة أليكسا مساعد أمازون الرقمي.

وتأسست شركة بولسترينغ في عام 2011 من قبل مجموعة من التنفيذيين السابقين في شركة بكسار، وكانت تستخدم في الأصل لتشغيل تطبيقات الصوت التفاعلية للعب الأطفال (مثل لعبة هالو باربي في عام 2015).

وقد عملت الشركة فيما بعد على تطوير أداء الأجهزة التي تعمل بالأوامر الصوتية كجهاز إيكو من أمازون ومساعد غوغل.

ويقال إن قيمة صفقة الاستحواذ تبلغ نحو ثلاثين مليون دولار، بالإضافة إلى نحو عشرة ملايين دولار إيرادات محتملة للإدارة.

وينظر إلى الصوت باعتباره إحدى أهم التقنيات التي سوف تسهل التفاعل مع الأجهزة في المستقبل، لذلك تقوم شركات مثل غوغل وأمازون بالاستثمار بقوة في هذا المجال، وهو ما يفتقده سيري وتحاول آبل مساعدته بهذه الصفقة.