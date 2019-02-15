تريد تعلم الصينية؟.. تعرف على ليلي

كشفت الشركة الناشئة "مايبي" (Maybe) عن سماعتها الذكية الجديدة "ليلي" (Lily)، التي تساعد على تعلم اللغات، إلى جانب الوظائف التقليدية للسماعات الذكية.

وأوضحت الشركة أن السماعة الذكية -التي تدعم اللغة الإنجليزية لغة أساسية- تساعد في البداية على تعلم اللغة الصينية عبر محادثات تفاعلية وترجمة في الوقت الحقيقي وألعاب مفردات يتم التحكم فيها بالأوامر الصوتية، وذلك اعتمادا على الذكاء الاصطناعي.

وستدعم السماعة في وقت لاحق لغات أخرى كالفرنسية والإسبانية، عبر تحديث برنامجها.

وتتوفر ليلي بالألوان الأسود أو الأبيض أو الأحمر أو الأزرق أو الأخضر أو الوردي، ومن المقرر إطلاقها في الأسواق بحلول أبريل/نيسان المقبل، بسعر يبدأ من 149 دولارا أميركيا.