ميزة جديدة من واتساب لرفع الحرج

يعمل واتساب على ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين التحكم في ما إذا كانوا يريدون إضافتهم إلى مجموعة معينة.

وتقوم الميزة على التحكم بآلية إرسال الدعوات التي تسمح للمستخدمين بتحديد من يمكنه إضافتهم إلى مجموعة ما.

في الوقت الحالي يمكن لأي أحد أن يضيف شخصا ما إلى مجموعة واتساب دون أخذ الإذن، مما يسبب إحراجا للبعض، لهذا أدرجت واتساب هذه الخدمة ضمن الخدمات التي تختبرها حاليا.

وتقتصر هذه الميزة حاليا على التطبيق الذي يعمل على الهواتف التي تعمل على نظام "أي أو أس" حتى الآن، لكنها ستصل لهواتف أندرويد قريبا.

ويمكن للمستخدم الوصول لهذه الميزة على هواتف آيفون عن طريق الذهاب لقسم الخصوصية ومنها إلى قسم المجموعات.

سيجد المستخدم أمامه ثلاثة خيارات للمجموعات وهي "الجميع"، التي ستتيح لأي شخص إضافة المستخدم إلى مجموعة دون الحاجة لدعوة، والخيار الثاني هو "جهات الاتصال" حيث يمكن للأشخاص الموجودين في قائمة العناوين إضافة المستخدم إلى المجموعات المختلفة.

أما الخيار الأخير فهو "لا أحد" حيث لا يمكن لأحد أن يضيفك دون إذن مسبق منك، ويمكنك قبول الدعوة قبل انتهاء صلاحيتها التي تستمر لمدة 72 ساعة من لحظة تلقيها.

كما سيتمكن المستخدمون من الانضمام إلى مجموعة واتساب من خلال إرسال رابط الدعوة للمجموعة بغض النظر عن إعدادات الدعوة الموجودة على الهاتف.