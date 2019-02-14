 لمحاربة التشويش.. قطر تفتتح محطة التحكم بالأقمار الصناعية
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لمحاربة التشويش.. قطر تفتتح محطة التحكم بالأقمار الصناعية

محطة التحكم بالأقمار الصناعية وقمري سهيل1 وسهيل2 جزء من خطة قطر لتوفير خدمة بث آمنة (موقع سهيل سات)
محطة التحكم بالأقمار الصناعية وقمري سهيل1 وسهيل2 جزء من خطة قطر لتوفير خدمة بث آمنة (موقع سهيل سات)

افتتح صباح اليوم الخميس في منطقة الغويرية في قطر محطة التحكم بالأقمار الصناعية التابعة لشركة سهيل سات.

وافتتح المحطة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الذي أكد أن هذا الإنجاز خطوة كبيرة من الخطى المتسارعة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأثنى على الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية والتي أثمرت حتى الآن عن القمرين سهيل 1 وسهيل2 والمحطة الأرضية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسهيل سات علي بن أحمد الكواري إن افتتاح المحطة الأرضية يعتبر خطوة مهمة في خطة الشركة لتوفير خدمة بث آمنة ومستقلة لتلبية جميع متطلبات عملائها الحاليين والمستقبليين.

وأوضح أن تدشين شركة سهيل سات المحطة الأرضية سيتيح لها توفير أفضل الحلول لعملائها في المنطقة ليس من الناحية التقنية فقط بل ومن الناحية الأمنية أيضا، ولا سيما أنه تم تصميم قمري سهيل 1 وسهيل 2 بأحدث التقنيات لمكافحة التشويش.

يشار إلى أن محطة التحكم التي تم افتتاحها تتضمن جميع المتطلبات الأساسية لتوفير أفضل الخدمات الأرضية وخدمات المنصات لجميع عملاء سهيل سات.

وحرصت شركة سهيل سات عند تصميم المحطة على أن تكون قابلة للتطوير للاستجابة للحاجات المستقبلية لعملائها.

وتم تخصيص مساحة قدرها خمسون ألف متر مربع شمال الدوحة كمنطقة رئيسية لمحطة التحكم بالأقمار الصناعية التي ستوفر خدمات التحكم بهذه الأقمار ودعم الاتصالات والتحكم في السعات القمرية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من خدمات البث والإرسال المتعدد والتشفير والمصممة خصيصا لشركاء وعملاء الشركة.

وصممت المحطة وفقا لأحدث التقنيات من حيث توفير أستوديوهات احتياطية للقنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى كونها مركزا للبث في حالات الطوارئ.

وستبث سهيل سات باقة متنوعة لأهم القنوات التلفزيونية مثل قنوات الجزيرة و"بي إن" وقنوات الشركة القطرية للإعلام. 

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)
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