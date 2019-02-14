آبل تختبر بهدوء عددا كبيرا من السيارات الذاتية القيادة

كشفت دائرة المركبات المتحركة التابعة لولاية كاليفورنيا في أحدث إحصاءات اختبارات السيارات الذاتية القيادة التي تصدرها، أن شركة آبل تختبر منذ مدة أسطولا من السيارات الذاتية القيادة في شوارع الولاية.

وأظهرت النتائج أنه منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اختبرت آبل 62 سيارة ذاتية القيادة على الطرقات. وهذا العدد يضع الشركة في المرتبة الثانية من حيث أكثر عدد سيارات اختبار ذاتية القيادة من بين 21 شركة توفر مثل تلك الإحصائيات.

وتتفوق آبل بذلك على أسماء كبرى مثل مرسيدس ونيسان وبي أم دبليو. ولا يتفوق عليها من حيث العدد سوى شركة "جي أم" التي تملك 162 سيارة اختبار ذاتية القيادة على الطرقات.

وانتشرت التقارير على الإنترنت لمدة وجيزة الأحد، لكن موقع "ذا لاست درايفر لايسنس هولدر" تمكن من التقاطها ونشرها، في حين يتوقع أن تعيد الولاية نشر الأرقام خلال الأيام القليلة القادمة.

واتخذت مبادرة سيارة آبل، التي ورد أنها تحمل اسم "مشروع تيتان"، مسارا غريبا في تطورها. ففي حين تحجم الشركة عادة عن الإعلان عن أي مشروع قبل وصوله إلى السوق، فإن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك صرح في يونيو/تموز 2017 بأن الأنظمة المستقلة (الذاتية القيادة) هي "أمّ كل مشاريع الذكاء الاصطناعي".

والتُقطت أول لمحة في تسجيل فيديو عن سيارة تيتان مجهزة بنظام الاستشعار "ليدار" في أكتوبر/تشرين الأول 2017.