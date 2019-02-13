تعرف على الهواتف الأكثر والأقل إشعاعا

أشارت بوابة الإحصائيات "ستاتستا" إلى أنه لا توجد بيانات واضحة تؤكد أن إشعاع الهواتف الجوالة يتسبب في الإصابة بالأمراض، ونشرت رسومات توضح أنواع الهواتف الذكية صاحبة أعلى قيم الإشعاع وأقلها.

ولا تقل الفئات ذات أعلى قيم للإشعاع عن القيم القصوى الموصى بها عالميا، وقد جاء هاتف "شياومي مي أي1" باعتباره أعلى الهواتف الذكية من حيث قيم الإشعاع بقيمة 1.75 واط/كغم، وفي المرتبة التالية "ون بلس 5تي" بقيمة 1.68 واط/كغم، ثم شياومي مي ماكس 3 بقيمة 1.58 واط/كغم.

وأشار المكتب الاتحادي الألماني للحماية من الإشعاع أن قيمة "SAR" تشير إلى مقدار امتصاص الطاقة بوحدة واط لكل كيلوغرام.

وهناك جدول يوضح الهواتف الذكية التي تتمتع بأدنى معدلات إشعاع، ويأتي على رأس القائمة سامسونغ "غلاكسي نوت8"، زد تي إي "أكسون إليت" بقيمة 0.17 واط/كغم، وبعد ذلك يأتي أل جي "جي7"، سامسونغ "غلاكسي أي 8" بقيمة 0.24 واط/كغم.

وأكد الخبراء الألمان أنه لا علاقة بين التكلفة الباهظة وشدة الإشعاع، فمثلا تنتج سامسونغ هواتف ذكية منخفضة الإشعاع نسبيا، بينما تحتل هواتف بعض الشركات الصينية مثل "شياومي، ون بلس" المركز الأخير.

وبالتالي لا تعد التكلفة الباهظة للهاتف الذكي ضمانا لتمتعه بقيم إشعاع منخفضة، وهو ما يتضح بأجهزة غوغل "بكسل 3 أكس أل"، آبل "آيفون 8" التي تعتبر من أغلى الهواتف الذكية، ومن أكثرها إشعاعا، وفقا للوكالة.