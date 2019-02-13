هل تصمد الاتفاقيات الحربية أمام التقدم التكنولوجي؟

حذر قادة عسكريون بارزون من أن التقدم التكنولوجي -كالذكاء الاصطناعي والروبوتات- قد يضع الجنود في مأمن من الاتفاقيات القائمة المتعلقة بساحات الحرب واستخدام الأسلحة واستعمال القوة.

وأشار الكاتب جوزيب لويس ميكو في تقرير بصحيفة لافانغوارديا الإسبانية، إلى أن فنيي مختبر الأبحاث التابع للجيش الأميركي قد دونوا خلال سنة 2014 تقريرا عن الموضوع.

ونقل الكاتب أهمية وظيفة التقدم الرقمي المتعدد في إحداث هذه التغييرات، وقال إن التقرير كان مشابها لما تظهره ألعاب الفيديو وأفلام الخيال العلمي.

وأضاف أن الدراسة تشير إلى الاستعمال الانتقائي لوسائل ترتقي إلى درجة التهديدات من الدرجة الأولى، على غرار سرقة الهوية والقرصنة والتضليل الإعلامي الهائل.

قدرات خارقة

وتوقع البحث أن يشارك في ساحات القتال أشخاص ذوو قدرة خارقة وروبوتات لا يمكن التغلب عليها، إلى جانب أساليب متطورة من الذكاء الاصطناعي.

وليس هذا التوجه أمرا جديدا، فقد شهدت الصراعات المسلحة تغييرات متتالية بسبب تدخل التكنولوجيا التي تؤثر أيضا على البشر، قبل أن تزداد تأثيراته مؤخرا أكثر من أي وقت مضى.

وأورد الكاتب أن الجنود أصبحوا الآن أكثر فتكا، فيما أشار خبراء -على غرار الجنرال المتقاعد من القوات الجوية الأميركية روبرت لاتف- إلى أن قرار القتل "هو شخصي للغاية".