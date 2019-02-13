منظمات أممية تدعو للحفاظ على سمع مستخدمي الهواتف

دعت منظمتا الأمم المتحدة المعنيتان بالصحة والاتصالات شركات إنتاج الهواتف الذكية إلى استخدام تقنية لحماية المستخدمين من فقدان القدرة على السمع.

واقترحت المنظمتان استخدام تطبيق يحدد شدة الصوت المناسبة للمستخدم عند تشغيل هاتفه الذكي أو أي جهاز صوتي آخر لحمايته من التعرض للأصوات المرتفعة، ودعتا حكومات العالم إلى إضافة هذه القواعد الجديدة إلى أنظمتها القانونية الخاصة بمعايير صناعة وتجارة الأجهزة الصوتية الشخصية.

وذكر الاقتراح أن بإمكان التطبيق خفض درجة الصوت تلقائيا بمجرد رفع المستخدم قوة الصوت إلى القدر الذي يُحذر من تجاوزه، في حين يقل هذا القدر بالنسبة للأطفال مقارنة بالبالغين، ويمكن للمستخدمين تغييره أو إلغاؤه.

وبحسب منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات التابعين للأمم المتحدة، فإن نحو 1.1 مليار شاب -يمثلون نحو نصف عدد سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاما- معرضون لخطر فقدان السمع بسبب الأصوات المرتفعة، بما في ذلك الأجهزة الصوتية الشخصية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن المعايير الجديدة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات ستوفر حماية أفضل لأذن المستخدمين الصغار.