تطبيق مجاني لتحويل صفحات الويب إلى مستندات "بي دي أف"

يحتاج المستخدم لتحويل مواقع الويب إلى مستندات "بي دي أف" (PDF) وتخزينها، سواء كان ذلك لأغراض التوثيق أو الأدلة، أو بغرض استعمالها لاحقا في حالة عدم توافر اتصال بالإنترنت، أو عند الرغبة في إرسال بعض المحتويات إلى الأصدقاء.

وغالبا ما يتم إجراء تحويل مواقع الويب إلى مستندات "بي دي أف" بسهولة على الحواسيب المكتبية بفضل دمج هذه الوظيفة في برامج تصفح الويب، مثل غوغل كروم إلا أنها ليست متوافرة في الإصدارات المخصصة للهواتف الذكية.

ويمكن استعمال تطبيق "ويب 2 بي دي أف" المخصص للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث يتعين على المستخدم نسخ عنوان الإنترنت المرغوب، وبعد ذلك يقوم التطبيق بتحويل الصفحة إلى مستند "بي دي أف" على الهاتف الذكي، ولكن التطبيق لا يدعم صفحات الويب التي تستلزم تسجيل الدخول.