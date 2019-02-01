الروبوتات تعاني لإقناع الألمان بقدراتها في مجال الخدمات

تعمل الروبوت "لونا بيبر" في مصرف ألماني مساعدة للزبائن، وتتبادل الأحاديث معهم عن الطقس، بل بإمكانها المزاح وإلقاء النكات. ومن آن إلى آخر تقول الروبوت الأنثى التي يبلغ طولها 120 سنتيمترا فقط وهي تنظر إلى الزبائن بعينين واسعتين مستديرتين متألقتين "رجاء لا تغضبوا فأنا لا أعرف كل شيء بعد، وإذا كنتم راضين عني فأنا كذلك راضية".

ويكون الابتسام هو رد عملاء المصرف الكائن في المنطقة الشمالية من ألمانيا.

ويشعر رئيس فرع البنك ألكسندر ليودي بالفخر بهذه الموظفة الجديدة، ويقول عن هذه الآلة "إنها تساعدنا بالقول والفعل"، وتمثل مقابلة "لونا بيبر" تجربة خاصة لكل شخص يتعرف عليها.

ولا يزال استخدام الروبوتات في مجال العلاقات العامة بألمانيا شيئا نادرا، وتشير رابطة صناعة الآلات الألمانية إلى أن الروبوتات التي يتم إكسابها صفات البشر -مثل إضفاء الشكل الآدمي عليها- تستخدم حتى الآن أساسا في أغراض البحث العلمي والمعارض التجارية، ولكن لم تستخدم بعد على نطاق واسع كجزء ثابت من مفهوم الخدمات التي تقدمها الشركات، وذلك وفقا لما يقوله رئيس قسم الروبوتات والأتمته في رابطة صناعة الآلات الألمانية باتريك شوارسكوف.

ويضيف شوارسكوف أن "هذه الروبوتات في طريقها إلى الانتشار، وأعتقد أن الروبوتات التي لها شكل وملامح البشر وتتنقل في أنحاء المكان على عجلات ستتمتع بالقدرة والكفاءة التي تمكنها من العمل في السوق".

وستكون الروبوتات التي تحمل شكل البشر مفيدة للغاية في الرد على أسئلة الزبائن الخاصة بمنتجات معينة، ويتوقع شوارسكوف أنه "خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيرى كثير من الناس هذه الروبوتات".

الروبوتات في المصارف

ولدى مصرف بريمين أهداف كثيرة يعتزم أن يسندها للروبوت "لونا" التي كلف إنتاجها عشرين ألف يورو بخلاف تكلفة البرمجة.

وسيتم تزويد لونا في البداية بأجهزة استشعار تعمل بالليزر، ثم يتم تعليمها كيف تتنقل في أنحاء المكان، وذلك وفقا لما يقوله لويدي مدير الفرع، وقد يكون هناك على سبيل المثال إمكانية لأن تقف "لونا" منتظرة في بهو الاستقبال للترحيب بعميل للبنك يصل للحصول على موعد، ثم إخبار موظف البنك المعني بالمقابلة.

وثمة إمكانية أخرى قد يتم تنفيذها مستقبلا هي الرد على أسئلة العملاء الأجانب بلغتهم الأم، حيث ستتم برمجة "لونا" باللغات الإنجليزية والروسية والتركية.



وفي هذا الصدد، يقول لودي "إذا تعلمت لونا لغات أجنبية فيمكننا اصطحابها لحضور المقابلة بين العميل والموظف المسؤول، لكي تقوم بمهمة الترجمة".

واستخدم مصرف في ميونيخ روبوتا أطلق عليه اسم "موناكو بيبر"، وهو يعمل منذ بداية عام 2018، وتتمثل وظيفته في شرح الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك للعملاء، كما يستطيع هذا الروبوت الدخول في محادثة قصيرة وفقا لما يقوله المتحدث باسم البنك يواكيم فوريهلر.

ويضيف أن "موناكو يؤدي واجبات وظيفته مع العملاء بشكل جيد للغاية"، ويعرب فوريهلر عن اعتقاده بإمكانية توسيع مجالات العمل التي يقوم بها موناكو، ويتابع قائلا "ثمة إمكانية لإدخال مزيد من التطوير على قدراته، ويعد الذكاء الاصطناعي قضية تحظى بشكل متزايد باهتمام المجتمع".