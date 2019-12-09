مايكروسوفت تحذر مستخدمي أوفيس وإكس بوكس من كلمات المرور المكررة

أشارت شركة مايكروسوفت إلى أن هناك أكثر من 44 مليون كلمة مرور غير آمنة بمختلف خدماتها، نظرا لاستعمال هذه الكلمات مرات عدة من قبل المستخدمين، وقد اكتشفت الشركة الأميركية ذلك من خلال مقارنة أكثر من 3 مليارات من بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات الأخرى التي تم نشرها على الإنترنت من خلال هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات.

وأوضحت الشركة الأميركية أن عملية الفحص اقتصرت على كلمات المرور التي تم استعمالها مرات عدة في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2019، وأنها قارنت كلمات مرور المستخدمين مع بيانات تسجيل الدخول التي تم تسريبها على الإنترنت، ونشرت هذه النتائج في تقرير الأمان الخاص بالشركة.

وأضافت أنها أجبرت المستخدمين على تغيير كلمات المرور من خلال إظهار مربع حوار يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور عند محاولة تسجيل الدخول في خدمات مايكروسوفت، مثل خدمة الألعاب إكس بوكس والبرامج المكتبية أوفيس والبريد الإلكتروني "آوت لوك".



وأوضح اختبار مايكروسوفت سبب تحذير خبراء تكنولوجيا المعلومات من استعمال نفس كلمة المرور في خدمات أو حسابات عدة على الويب، حيث يتعين على المستخدم استعمال كلمة مرور مختلفة لكل خدمة وحساب على الإنترنت.

ويمكن للمستخدم الاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور، لكي يتمكن من استخدام كلمة مرور مختلفة لكل خدمة على الويب، مثل الأداة المجانية المدمجة في متصفح موزيلا فايرفوكس أو برنامج "كي باس" (Keepass) مفتوح المصدر، بالإضافة إلى وجود تطبيقات للهواتف الذكية من برامج إدارة كلمات المرور.

ودائما ما ينصح خبراء تكنولوجيا المعلومات باستعمال وظيفة المصادقة ثنائية العامل "2 أف أي" (2FA) طالما كانت متوافرة بخدمات وحسابات الويب، حيث يتعين على المستخدم إدخال كود ثانٍ إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور، وعادة ما يتم إرسال هذا الكود عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أو يتم إنشاؤه من خلال تطبيقات المصادقة، كما أن هناك طريقة تتطلب توصيل وحدات "يو 2 أف- يو أس بي" (U2F-USB) بالحواسيب عند الرغبة في تسجيل الدخول من أجل تحديد هوية المستخدم.