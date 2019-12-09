من هو طالب الدكتوراه الذي زاره مؤسسا غوغل بعد تنحيهما؟

قام مؤسسا غوغل سيرجي برين ولاري بيج بزيارة مفاجئة لطالب الدكتوراه جاكوب ريتشي في مكتبه في جامعة ستانفورد.

ويعمل ريتشي حاليا على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة ستانفورد، ويحتل مكتب لاري بيج القديم في الجامعة. وفي تغريدة على تويتر، نشر مساء الجمعة صورة تظهر مؤسسي غوغل في زيارة لمكتبه.

وقال ريتشي في تغريدة "لاري وسيرجي يزوران ستانفورد" في رحلة ذكريات "بعد تنحيهما يوم الثلاثاء عن أدوارهما في غوغل وألفابت".

التقى بيج وبرين في عام 1995 أثناء عملهما على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد، وعملا في الوقت نفسه على تأسيس غوغل التي انطلقت عام 1998. وأعلن المؤسسان تنحيهما عن أدوارهما في شركة غوغل وألفابت الأم هذا الشهر، ومع ذلك يبقيان أحد أغنى شخصين على الكوكب.

وبينما كان ريتشي يعمل لوقت متأخر في مكتب بيج، طرق الاثنان الباب لإلقاء نظرة على المكان الذي جمعهما لأول مرة دون أن يعلما بوجوده.

وفقا لريتشي، حصل بيج في ذلك الوقت على المكتب بعد أن أعطاه برين "بشكل غير مشروع" المفتاح الرئيسي للمبنى في وقت مبكر، مما سمح له باختيار أفضل مكتب.

وقال ريتشي إن الزيارة المفاجئة كانت "تجربة مدهشة وسريالية بشكل لا يصدق".