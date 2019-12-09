11 نصيحة من ضحايا اختراق وخبراء أمن لحمايتك أثناء استخدام الإنترنت

يملك قراصنة الحاسوب الكثير من الأدوات التي تساعدهم على تهديد نظامك الأمني عند استخدام شبكة الإنترنت، ولكن يمكن أن تساعدك هذه النصائح التي يقدمها خبراء الأمن السيبراني على حماية خصوصيتك.

1. تأكد من هوية المرسل

إن عملية التصيد الاحتيالي عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني لدفعك على مشاركة المعلومات المالية الخاصة بك أو كلمات المرور، أضحت تحدث بطريقة متطورة للغاية.

فأصبحوا اليوم يتصلون بك، ويستخدمون لقبك المهني، ويذكرون حتى المشاريع التي تعمل عليها لذلك، ما لم تكن واثقا تماما من أن الرسالة من شخص تعرفه، فلا تفتح المرفقات أو تنقر فوق الروابط.

2. ثبت كافة التحديثات لمتصفحك

أوضح أستاذ علوم الحاسوب بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، جيوفاني فينا، أنه "بينما تتصفح موقع الويب ستظن أنه آمن، إلا أن هناك من يوجهك إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي تشن عليك هجوما".

وغالبا لا يعرف حتى صاحب الموقع أن موقعه مخترق. ورغم أن محركات البحث تحتفظ بقوائم سوداء للمواقع الخبيثة المعروفة، فإنها تتغير باستمرار. وتبعا لذلك، ينصح الخبراء بالتأكد من تثبيت جميع التحديثات المتاحة على متصفحك أو استخدام متصفح يقوم بعملية تحديث بشكل تلقائي.

3. تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة

إذا كنت متصلا بشبكة واي فاي عامة، فسيكون من المحتمل أن تتعرض للاختراق من قبل متسلل يريد التطفل عليك.

ونتيجة لذلك، تجنب استخدام كل من شبكة واي فاي عامة، والشبكات غير الآمنة التي لا تعتمد على كلمات مرور. بدلا من ذلك، قم بإعداد هاتفك الذكي كنقطة اتصال آمنة أو اشترك في خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية.

التصيد الاحتيالي هي عملية إرسال رسائل بريد إلكتروني لدفعك على مشاركة المعلومات المالية الخاصة بك أو كلمات المرور (غيتي)

4. ألغام مقاطع الفيديو على فيسبوك

أفاد مدير أبحاث الأمن في شركة الأمن السيبراني "تريبواير"، تايلر ريغولي، بأنه إذا ما نشر أحد الأصدقاء مقطع فيديو عن حيوان غريب يوجد في أفريقيا، ونقرت على زر "مشاهدة" فسيُطلب منك تنزيل مشغل وسائط أو إجراء مسح يثبت البرامج ضارة على جهاز الحاسوب الخاص بك. ونتيجة لذلك، احرص على إجراء عملية بحث على متصفح غوغل على عنوان الفيديو وشاهد ما إذا كان موجودا على موقع يوتيوب.

5. أوقف البلوتوث بعد استخدامه

ذكرت الكاتبة أنه في حال تركت خاصية البلوتوث تعمل على جهازك بعد استخدام سماعات رأس لاسلكية، فيمكن للمخترقين الاتصال بسهولة بهاتفك والتلاعب به وسرقة بياناتك.

لذلك، من المهم دائما إيقاف تشغيل البلوتوث بعد استخدامه. علاوة على ذلك، اضبط إعدادات البلوتوث على "إيقاف التشغيل" أو "غير قابل للاكتشاف"، واطلب رمز التحقق عند الاقتران بجهاز بلوتوث آخر.

نخترقك أثناء تصفح المواقع إلكترونية الضعيفة أو المشبوهة (غيتي)

6. سحب مبالغ صغيرة في البداية

بينت الكاتبة أن قراصنة الإنترنت يختبرون البطاقة المسروقة عن طريق سحب مبالغ بسيطة لا تتجاوز 10 دولارات لمعرفة ما إذا لاحظ أي شخص ذلك. لذلك، تحقق من المعاملات المالية التي تجريها على شبكة الإنترنت بانتظام. وفي حال لاحظت وجود أي رسوم لم تقم بها، فسيكون عليك الإبلاغ فورا عن الجهة التي أصدرت بطاقتك.

7. اختراق الصراف الآلي الذي للتو سحبت منه النقود

أشارت الكاتبة إلى أن المحتالين يعمدون إلى تثبيت "متصفحات" مخفية بذكاء لسرقة بيانات بطاقتك، بينما تلتقط كاميرا خفية أو طبقة رقيقة من الجلد فوق لوحة المفاتيح لتسجيل رقم التعريف الشخصي.

لذلك، حاول استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة داخل البنوك، حيث يكون من الصعب على المجرمين تثبيت مثل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى فحص الجهاز بعناية قبل استخدامها.

8. تحقق من التطبيقات التي تثبتها واحذر الوهمية منها

قالت الكاتبة إن هذه التطبيقات تعمل على سرقة معلومات سرية أو تجاوز إعدادات الأمان بهاتفك والاشتراك في خدمات متميزة لتحميل إصدار مجاني للعبة على سبيل المثال ليقوم هؤلاء المتحيّلون بسرقة أموالك.

وقبل تثبيت تطبيق ما، تحقق من التصنيفات وعدد الأشخاص الذين قاموا بتثبيته، مع العلم أن حقيقة أن المخترقين بإمكانهم إجراء تقييمات إيجابية وهمية، ولكن لا يمكنهم منع المستخدمين من نشر تحذيرات من أن التطبيق خدعة. والجدير بالذكر أنه ينبغي تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية، على غرار غوغل بلاي وآب ستور.

عند تشغيل خدمة الواي فاي على جهاز الحاسوب المحمول سيحاول الاتصال باستمرار بشبكات معروفة ويمكن للمخترقين التعرف على هذه الشبكات وتقليدها (غيتي)

9. لا تترك خدمة الواي فاي بجهازك دائما قيد التشغيل

رغم أنه من المناسب ترك تشغيل خدمة الواي فاي على جهاز الحاسوب المحمول أو اللوحي أو الهاتف الذكي قيد التشغيل أثناء السفر، فإن جهازك سيحاول الاتصال باستمرار بشبكات معروفة. ويمكن للمخترقين التعرف على هذه الشبكات وإنشاء شبكات مارقة لانتحال صفتها. لذلك، من المهم أن تحرص على إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي كلما غادرت منزلك.

10. احذر من التحديثات الوهمية للبرامج

أوردت الكاتبة أن المخترقين قد يرسلون تحديثات وهمية بهدف تثبيت برامج ضارة تكون خفية على حاسوبك. وفي حال تلقيت رسالة منبثقة حول ورود أحد التحديثات، فانتقل إلى موقع الويب الفعلي لمقدمي البرامج والتحقق مما إذا كان هذا التحديث حقيقيا. كما يمكنك محاولة إغلاق متصفح الويب الخاص بك لمعرفة ما إذا كان التحديث المنبثق قد اختفى. وإذا ما حدث ذلك، فقد يكون وهميا.

11. السلامة في الواقع

تطرقت الكاتبة إلى النصائح التي قدّمها بعض القراء الذين وقعوا ضحية جرائم الإنترنت أو منعوا حدوثها. أولا، حاول ألا تتقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان عبر الإنترنت، وتجنب استخدام بطاقات السحب الآلي، فهي تتيح للمخترقين الوصول إلى الحسابات المصرفية بشكل أسهل بكثير مما تسمح به بطاقات الائتمان.

وعند تسجيل الدخول إلى حساب عبر الإنترنت، لا تنقر مطلقا على عبارة "تذكرني"، حيث إن الأمر لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ لكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في كل مرة، بالتالي من المؤكد أنك لا ترغب في "تذكر" تلك المعلومات.