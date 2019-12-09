تنضم لسلسلة هواتف نوفا.. ثلاثة هواتف ذكية جديدة من هواوي

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة تحت اسم نوفا 6، وأوضحت الشركة الصينية أن أجهزتها الجديدة تزخر بأحدث التقنيات، كما يدعم الموديل الجديد تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للموديلين العادي والآخر الذي يحتوي على تقنية الجيل الخامس، على شاشة أومليد قياس 6.57 بوصات تعمل بدقة وضوح 2400X1080 بكسلا، ويظهر الثقب البيضاوي أعلى الزاوية اليسرى، ويشتمل على كاميرا سيلفي مزدوجة، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 32 ميغابكسلا، والكاميرا الثانية المزودة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسلات.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي تظهر الكاميرا الرئيسية الثلاثية، حيث يعمل المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميغابكسلا، وتعمل عدسة الزووم والعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسلات لكل منهما.

وينبض بداخل هواتف هواوي الجديدة معالج كيرين 990 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت، وتعتمد هواوي في هواتفها الذكية الجديدة على نظام تشغيل أندرويد 10 وواجهة المستخدم إيميو 10 (EMUI 10).

ويزخر هاتف هواوي نوفا 6 العادي ببطارية سعة 4100 مللي أمبير/ساعة، في حين أن سعة البطارية في موديل نوفا 6 للجيل الخامس تبلغ 4200 مللي أمبير/ساعة.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت هواوي عن إطلاق الهاتف "نوفا 6 أس إي" الجديد من الفئة المتوسطة، المزود بشاشة أل سي دي قياس 6.4 بوصات بدقة كاملة الوضوح (FHD+).

وتظهر كاميرا السيلفي الأحادية بدقة 16 ميغابكسلا في ثقب مستدير، وركبت هواوي كاميرا رباعية على الجانب الخلفي للجهاز، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسلا مع عدسة الزاوية الواسعة بدقة 8 ميغابكسلات وعدستين للعمق والماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وتضم باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي نوفا 6 أس أي معالج كيرين 810 مع ذاكرة وصول عشوائي بدقة 8 ميغابكسلات وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايتا.