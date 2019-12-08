المكالمة الثانية.. واتساب تتيح لك خدمة جديدة

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة المحمولة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة، وقد يطلق البعض على هذه الوظيفة الجديدة اسم "انتظار المكالمات"، التي تشتهر بها الهواتف الثابتة القديمة.

وبطبيعة الحال يمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة مباشرة، ولكن عند استقباله إياها فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية تماما ويجد المستخدم نفسه في المكالمة الجديدة، التي استقبلها للتو لأن وظيفة واتساب الجديدة لا توفر إمكانية التنقل بين المكالمتين.

وأعلنت واتساب أن وظيفة المكالمة الثانية تقتصر في البداية على الإصدار المخصص لأجهزة أبل المحمولة (بدءا من إصدار 2.19.120)، ويتعين على أصحاب الأجهزة المحمولة المزودة بنظام غوغل أندرويد الانتظار لبعض الوقت إلى أن تتوافر هذه الوظيفة في تطبيق واتساب المخصص لهواتفهم.