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غوغل تطلق وظيفة دردشة جديدة بتطبيق الصور

تعمل وظيفة الدردشة الجديدة بتطبيق غوغل فوتوز على تسهيل مشاركة الذكريات مع الأهل والأصدقاء (الألمانية)
تعمل وظيفة الدردشة الجديدة بتطبيق غوغل فوتوز على تسهيل مشاركة الذكريات مع الأهل والأصدقاء (الألمانية)

أعلنت شركة غوغل إطلاق وظيفة دردشة جديدة في تطبيق الصور غوغل فوتوز (Google photos) من أجل تسهيل مشاركة الصور مع الأصدقاء والأهل والمعارف دون الحاجة إلى أية روابط.

وأوضحت الشركة الأميركية أنه إلى جانب مشاركة الصور عن طريق الألبومات الحية أو الألبومات المشتركة، فإن المستخدم يتمكن من خلال وظيفة الدردشة الجديدة مشاركة الصور بسهولة مع بعض الأصدقاء حصريا، وذلك بعدما اشتكى المستخدمون من صعوبة مشاركة الصور في بعض الأحيان إلا من خلال إنشاء ألبوم إضافي ومشاركة الرابط الخاص به مع الأصدقاء.

والآن يتمكن المستخدم من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في الدردشة الحالية وإضافة الإعجاب بالصورة أو التعليق عليها، علاوة على إمكانية حفظ الصورة من خلال إضافتها إلى المعرض الخاص بالمستخدم، وتظل جودة الصورة غير مقيدة عند الإرسال.

وأكدت غوغل أنها لا تهدف من خلال وظيفة الدردشة الجديدة إلى أن تحل محل تطبيقات التراسل الفوري الحالية، ولكنها تسهل على المستخدم مشاركة الذكريات مع الأهل والأصدقاء في تطبيق غوغل فوتوز.

المصدر : الألمانية
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