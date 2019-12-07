تحميك ضد برامج التجسس.. لوحة مفاتيح بتقنية التشفير

أعلنت شركة شيري الألمانية إطلاق لوحة المفاتيح "سيكيور بورد 1.0" الجديدة التي تمتاز بحماية ضد برامج التجسس على العتاد (Hardware)، حيث تنقل جميع عمليات الإدخال عن طريق الأزرار بشكل مشفر، كما توفر قارئ البطاقة الذكية "pc/sc" وواجهة "rf/nfc".

وأوضحت الشركة أن لوحة المفاتيح الجديدة تبدو بتصميم تقليدي، ورغم أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية، فإن الشركة اعتمدت على مفاتيح "LPK".

وتتمثل أهم ميزة بلوحة المفاتيح الجديدة في الوضع الآمن (Secure Mode)، حيث تنقل جميع عمليات الإدخال عن طريق الأزرار بشكل مشفر، وبالتالي فإنها توفر حماية ضد برامج التجسس على العتاد وهجمات "باد يو إس بي" (BadUSB).

ولم تكشف الشركة عن أية معلومات تفصيلية حول طريقة تفعيل الوضع الآمن، إلا أنه يتطلب برنامجا خاصا يتوفر لنظام تشغيل لينوكس فقط في الوقت الحالي، ويجري العمل حاليا على تطوير إصدار لأجهزة ويندوز.

ويدعم قارئ البطاقات الذكية جميع البطاقات المعتمدة حسب مواصفة آيزو 7816 وآيزو 14443 أي/بي، وكذلك علامات آر إف وإن إف سي.

وأعلنت الشركة إطلاق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق بسعر يبلغ نحو 70 يورو.