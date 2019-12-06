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"الشوارع المضيئة".. خرائط غوغل ترشد إلى الطرق الآمنة ليلا

تهدف ميزة "الإضاءة" لجعل السفر ليلا أكثر أمانًا بمساعدتك على تجنب الشوارع التي تحتوي على إضاءة سيئة (الأناضول)
تهدف ميزة "الإضاءة" لجعل السفر ليلا أكثر أمانًا بمساعدتك على تجنب الشوارع التي تحتوي على إضاءة سيئة (الأناضول)

تعمل غوغل على ميزة لتطبيقها الخاص بالخرائط يقوم بتسليط الضوء على الشوارع المضاءة بشكل واضح في الليل.

وتهدف الوظيفة الجديدة -التي يطلق عليها اسم "الإضاءة" - إلى جعل السفر في الليل أكثر أمانا عن طريق مساعدتك على تجنب الشوارع التي تحتوي على إضاءة سيئة أو بدون إضاءة، وسيتم تمييز الشوارع المضاءة جيدا باللون الأصفر.

لا يوجد حاليا صور لهذه الميزة وهي تعمل، لأنها لا تزال قيد التطوير. كما أنه ليس هناك معلومات مؤكدة ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم أم ستقتصر فقط على مناطق معينة. وجزء آخر من المعلومات المفقودة هو كيف تعتزم غوغل الحصول على بيانات إنارة الشوارع، أو تحديث الخدمة؟

وقامت الشركة قبل عامين بتضمين تنبيهات الإنقاذ "SOS" مباشرة في تطبيق الخرائط لتوجيه المستخدمين بعيدا عن الكوارث الطبيعية.

وقدم تطبيق الخرائط في يونيو/حزيران الماضي ميزة "البقاء أكثر أمانا" بالهند والتي تبلغ المستخدمين إذا كان سائقهم قد ابتعد عن المسار المتوقع.

المصدر : مواقع إلكترونية
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